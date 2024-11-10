أرخص أماكن شراء مستلزمات العروسة بالقاهرة والجيزة.. "كل حاجة نفسك فيها بأسعار مدهشة"

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كتب- أحمد الضبع:

ترغب كل عروس في شراء مستلزماتها قبل الزفاف بداية من الإكسسوارات والمفروشات والستائر مروروًا بالأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ، بأفضل الأسعار مع الحفاظ على الجودة.

إذا كنتِ تستعدين للزفاف وتبحثين عن أماكن لشراء مستلزمات العروس بأسعار معقولة، إليكِ أبرز الأماكن التي يمكنكِ زيارتها لتوفير المال دون التأثير على الجودة.

1- درب البرابرة

إذا كنتِ تبحثين عن إضاءة مميزة لبيتك الجديد، يعتبر "درب البرابرة" من أفضل الأماكن لشراء النجف الصيني والمستورد وبيوت النور، هذا السوق يتميز بتنوع أساليب الإضاءة التي تضفي لمسة فنية على منزلك.

2- أبو النمرس

سوق "أبو النمرس" في الجيزة من أفضل الأماكن لشراء كل ما يخص الأدوات المنزلية، ستجدين فيه مجموعة متنوعة من الزجاج بكل أشكاله مثل الصيني والأركوبال، بالإضافة إلى أدوات المطبخ من الجرانيت والسيراميك والفولاذ المقاوم للصدأ، وكل ما تحتاجينه لجعل مطبخك يلمع.

3- سوق غزة

من أشهر الأسواق التي تشتهر ببيع مفارش العرائس وأطقم المطبخ، ويمكن للعروس أن تجد كل ما يلزمها من مستلزمات منزلية وملابس بأسعار مناسبة، كما يقدم السوق مجموعة كبيرة من العبايات والأطقم المنزلية التي يمكن أن تكون هدية رائعة للعروس.

4- شارع عبد العزيز

إذا كنتِ بحاجة إلى شراء الأجهزة الكهربائية، فإن "شارع عبد العزيز" هو وجهتك المثالية، يقدم هذا الشارع مجموعة واسعة من الأجهزة بأسعار الجملة، ما يجعله من أبرز الوجهات للعروسين الراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة.

5- شارع الأزهر والوكالة

تعتبر هذه المنطقة في قلب القاهرة من أبرز الأماكن المتخصصة في بيع الأقمشة والتنجيد والستائر، يمكن للعروسين العثور هنا على مفروشات وأقمشة ذات جودة عالية، إضافة إلى ملابس العروس والأدوات التي يحتاجها المنزل.

6- حمام التلات

إذا كنتِ تبحثين عن أدوات المطبخ الفاخرة، يٌعد "حمام التلات" سوقًا متخصصًا في بيع الصيني وأدوات المطبخ المتنوعة مثل النيش من الزجاج والألومونيوم والجرانيت، ستجدين هناك كل ما يخص تجهيزات المطبخ بشكل أنيق.

7- حارة اليهود

لا تفوتي زيارة "حارة اليهود" التي تعتبر من أفضل الأماكن لشراء إكسسوارات وديكورات الشقة، هنا ستجدين كل ما يلزمكِ من مكملات ديكور لجعل منزلك يبدو مميزًا وجميلًا.

8- شارع الموسكي

لا يمكننا الحديث عن الأسواق الرخيصة في القاهرة دون ذكر "شارع الموسكي"، يشتهر هذا الشارع ببيع النجف والأقمشة الخاصة بالتجهيزات، ويعتبر من الوجهات المفضلة للأدوات المنزلية بأسعار الجملة. ستجدين فيه أيضًا محلات بيع فساتين الفرح وملابس العروس.

9- شارع شبرا

إذا كنتِ تبحثين عن أدوات منزلية بأسعار رخيصة، يعتبر شارع شبرا خيارًا ممتازًا، يضم العديد من المحلات التي تقدم أدوات تحضير الطعام والأدوات المخصصة للثلاجة والمفارش، بالإضافة إلى محلات متخصصة في ملابس العروسة.

10- سوق خان الخليلي

إن كنتِ من عشاق الطابع الشرقي، يعتبر سوق خان الخليلي وجهة مثالية لشراء أدوات المطبخ الشرقية، من تحف فنية وأدوات تحضير القهوة العربية إلى أدوات تقديم الطعام، ستجدين كل ما تحتاجينه بأسعار معقولة.

أرخص أماكن لبيع مفروشات العرائس في القاهرة

لشراء المفروشات بأسعار تنافسية، يمكنكِ التوجه إلى سوق الثلاثاء في منطقة الأزهر، ووكالة البلح على كورنيش النيل، وسوق الغورية بحي الجمالية، جميع هذه الأماكن تقدم مفروشات تناسب العروس بميزانية محدودة.

أرخص الأسواق في الجيزة

إذا كنتِ تفضلين التسوق في الجيزة، يمكنكِ زيارة سوق الجيزة بميدان الجيزة وسوق كرداسة بالهرم، حيث تقدم هذه الأسواق مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار مناسبة.

أرخص أماكن بيع مستحضرات التجميل للعروس

تتميز منطقة الموسكي بعرض أجمل أنواع مستحضرات التجميل بعلامات تجارية شهيرة وأسعار مناسبة للفتيات المقبلات على الزواج، وتضم المنطقة محال متنوعة تشمل جميع المستلزمات التي تحتاجها العروس قبل الزفاف.

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