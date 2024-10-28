16 صورة - تكلفته 50 مليار دولار.. حكاية "المكعب" أكبر مبنى في العالم بالسعودية

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كتب – سيد متولي

بدأت المملكة العربية السعودية، العمل على بناء أكبر ناطحة سحاب في العالم، في مدينة الرياض.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن "المكعب" سيتكلف 50 مليار دولار في إطار المشاريع التنموية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع "المكعب" 1300 قدم وعرضه 1200 قدم عند اكتماله، ما يمنحه حجما كافيا لاحتواء 20 مبنى "إمباير ستيت".

ماذا يضم المكعب؟

هذا المكعب الضخم سيضم مطاعم راقية ومساحات للبيع بالتجزئة ومكاتب ومطاعم، وسيكون بمثابة مركز مدينة بحد ذاته مع مساحة أرضية تبلغ 2 مليون قدم مربع.

كما سيضم المكعب 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية مع مساحات خضراء شاسعة، على أن تستخدم شركة تطوير المكعب الذكاء الاصطناعي لتطوير تجارب مثيرة لزوار هذا المكان، ويشمل شاشات عملاقة ستغطي الجزء الخارجي من الساحة.

وبحسب شركة المربع الجديد للتطوير، فإن المشروع سيستخدم حوالي 900 عامل وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030.

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