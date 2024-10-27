"من حقي اتجوز أربعة".. زوج يصفع زوجته في عيد زواجهما أمام المعازيم (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

انتشرت خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر شجارًا بين زوجين أثناء احتفالهما بعيد زواجهما، إذ فاجأ الزوج الجميع بإعلان زواجه من صديقة زوجته، ما أثار غضبها ودفعه إلى صفعها، وسط تفاعل كبير وتعليقات تنتقد الطرفين.

الزوجان، أسماء إبراهيم وإسلام السيد، المشهوران بلقب "سوسو والصياد" على تيك توك، احتفلا بعيد زواجهما الأول في حفل ظهر فيه شجار حاد بينهما، بعد إعلان "إسلام" عن زواجه الثاني من صديقة أسماء، وأثناء الجدال، صفع الزوج زوجته، مطالبًا إياها بعدم الاعتراض.

وخلال الشجار الذي دار بينهما قال "إسلام" لزوجته بعد أن صفعها على وجهها: "الشرع حلل 4 أنت مالك، حقي اتجوز واحدة واتنين وثلاثة، عملت كل حاجة تفرحك النهاردة"، بينما ظلت "أسماء" تصرخ وتحاول التعدي على صديقها.

وأثار الفيديو موجة من الانتقادات بين رواد منصات التواصل، وأشار العديد منهم إلى أن هذه المقاطع مجرد محاولة لخلق ضجة وجذب المشاهدات، وأن الشجار غير حقيقي، بل هو تمثيل بغرض الظهور على ساحة الترند.

وبعد ساعات من انتشار مقاطع الفيديو، خرج الزوج ليكشف أن الواقعة كانت مجرد مقلب منه لزوجته، وأنه لم يكن يخطط لصفعها، لكنها كانت حركة لا إرادية منه.

وعن سبب انتشار الفيديوهات، أوضح إسلام أن مدير حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي اقترح نشرها ضمن المحتوى الذي يقدمه الزوجان بحكم عملهما كبلوجرز.