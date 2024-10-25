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كتبت- أسماء مرسي:

في حدث مبهر، فازت الفتاة الاسكتلندية آفا مورجان بلقب ملكة جمال بريطانيا العظمى2024، لتصبح أصغر فائزة بهذا اللقب.

في حفل تتويج أقيم في فندق أثينا بمدينة ليستر ، والذي أقيم هذا الأسبوع، تنافست الشابة البالغة من العمر 19 عاما مع 40 متسابقة من مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وقدمت أداء استثنائيا أهلها للفوز باللقب.

تميزت "آفا" بجمالها الآسر، وثقتها بنفسها، وقدراتها العالية في التواصل، بالإضافة إلى اهتمامها بالعمل الخيري ومجتمعها.

وعبرت عن سعادتها الغامرة بهذا الفوز، مؤكدة أنه حلم تحقق بفضل مثابرتها وتفانيها، كما أعربت عن شكرها لجميع من دعمها وشجعها على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأشارت آفا إلى أهمية الدعم الذي تلقيته من عائلتها وأصدقائها، مؤكدة أن تشجيعهم كان له دور كبير في فوزها.

كما أعربت عن شكرها الخاص للفائزة السابقة مادلين وهدان التي قامت بتتويجها.

جوائز الفوز

وبالإضافة إلى التاج، حصلت ملكة جمال بريطانيا العظمى على مجموعة كبيرة من الجوائز القيمة، مثل سيارة من نيسان سترافقها طوال فترة توليها للقب.

أبرز معلومات عن الفتاة الاسكتلندية آفا مورجان:

آفا مورجان، بريطانية الجنسية.

من مواليد عام 2005.

تبلغ من العمر 19 عاما.

طالبة أعمال دولية في جامعة إدنبرة، بالمملكة المتحدة.

فازت بلقب ملكة جمال بريطانيا العظمى هذا الأسبوع.

دائما ما تهتم آفا بمشاركة لحظاتها مع متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 11 ألف متابع.