إعلان

لا تتسرعوا.. تحذيرات وتأثيرات سلبية بالجملة لمواليد هذه الأبراج في نوفمبر

08:30 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
لا تتسرعوا.. تحذيرات وتأثيرات سلبية بالجملة لمواليد هذه الأبراج في نوفمبر

أبراج فلكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آلاء نبيل:

كشف خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن مواليد الأبراج الأقل حظًا خلال شهر نوفمبر، محذرًا من بعض التأثيرات السلبية التي تلاحقهم خلال الفترة المقبلة.

تحذيرات لمواليد هذه الأبراج.. تعثرات مفاجئة في آخر أكتوبر وأوائل نوفمبر


أضرار بملايين الدولارات.. حكاية بلدة تغزوها الببغاوات سنويا

تناول "الحلبة الحصى" يوميا.. وهذا ما سيحدث لقلبك وجهازك الهضمي

احذر هذه الأطعمة على الريق.. تضغط على معدتك وترفع الكوليسترول


ما سبب تكرار ظهور الخراج بنفس المكان؟.. وهل له علاقة بنقص المناعة؟

أبراج أبراج فلكية أبراج تعاني من تأثرات سلبية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
47 صورة لأجمل النساء في العالم.. من المرشحات لـ لقب ملكة جمال الكون؟

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)