لا تتسرعوا.. تحذيرات وتأثيرات سلبية بالجملة لمواليد هذه الأبراج في نوفمبر

كتبت- آلاء نبيل:

كشف خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن مواليد الأبراج الأقل حظًا خلال شهر نوفمبر، محذرًا من بعض التأثيرات السلبية التي تلاحقهم خلال الفترة المقبلة.

تحذيرات لمواليد هذه الأبراج.. تعثرات مفاجئة في آخر أكتوبر وأوائل نوفمبر





أضرار بملايين الدولارات.. حكاية بلدة تغزوها الببغاوات سنويا



تناول "الحلبة الحصى" يوميا.. وهذا ما سيحدث لقلبك وجهازك الهضمي



احذر هذه الأطعمة على الريق.. تضغط على معدتك وترفع الكوليسترول





ما سبب تكرار ظهور الخراج بنفس المكان؟.. وهل له علاقة بنقص المناعة؟