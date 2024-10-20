من يتأهل لنهائي السوبر؟.. خبيرة أبراج تكشف توقعات مباراة الزمالك و بيراميدز

نجا من الموت.. سائق يهرب من الشرطة بأعجوبة وهذا ما فعله "فيديو"

كتبت- آلاء نبيل:

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حلول الساعة 4 عصرًا على أحر من الجمر، لمشاهدة نصف نهائي السوبر المصري 2024، الذي يجمع الزمالك وبيراميدز المقام في أبو ظبي، الإمارات، على استاد آل نهيان.

ووفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج، عبير فؤاد في تصريح خاص لـ"مصراوي"، فإن حظوظ لاعبي الفريقين في مباراة اليوم، كالتالي:

حظوظ لاعبي الزمالك

محمد عواد مواليد 6 يوليو برج السرطان: ستكون طاقته البدنية ضعيفة، لذا يحتاج لمجهود مضاعف لتنظيم جهوده، كما سيكون عرضة للإصابات بسبب وجود القمر في منزل الصحة السلبي.

احمد السيد زيزو مواليد 10 يناير برج الجدي: يواجه مواليد برج الجدي من تنافر فلكي في منزل الصحة، مما يجعل طاقته البدنية منخفضة، لذا يحتاج إلى التركيز المضاعف حتى يستفيد من طاقته خلال المباراة.

سيف الجزيري مواليد 12 فبراير برج الدلو: يتواجد القمر في منزل الحظ مما يجعل لديه حظوظ جيدة داخل الملعب، بالرغم من أن كوكب عطارد معاكس، ولكن ذلك لا يمنعه من التركيز ويعزز فرصه، ويساعده على إحراز الأهداف.

ناصر المنسي مواليد 16 نوفمبر برج العقرب: لديه تخطيط جيد وإيجابي داخل الملعب، وخطواته تكون إيجابية.

شيكابالا مواليد 5 مارس برج الحوت : القمر معاكس مع مواليد برج الحوت، مما يجعله يبذل مجهود مضاعف ليتمكن من التغلب على حالة التشتت والتشويش التي تلاحقه.

عبد الله السعيد مواليد 13 يونيو برج الجوزاء : حظوظه عالية للغاية اليوم، لأن القمر يتواجد في الجوزاء مما يجعله مسيطر على أرض الملعب، وقد يكون نجم المباراة اليوم.

حظوظ لاعبي بيراميدز

أحمد الشناوي مواليد ١٤ مايو برج الثور : يعاني مواليد برج الثور من تنافر فلكي في المنزل الثاني، مما يجعل تركيزه ضعيف، كما أن مواجهة كوكب عطارد له، يجعله يحتاج إلى مضاعفة تركيزه، وحماية نفسه من الإصابات.

مصطفي فتحي مواليد ١٢ مايو برج الثور : التنافر الفلكي الذي يلاحق مواليد برج الثور، يجعله عرضة للتعثرات خلال المباراة، كما أن تركيزه يكون ضعيف، مما يجعله عرضة للإصابات.

محمد الشيبي مواليد ٢١ يناير برج الدلو : حظوظ مواليد برج الدلو عالية اليوم، مما يجعله يحقق نجاح قوي داخل الملعب، ويترجمه في صورة أهداف.

ابراهيم عادل مواليد ٢٣ أبريل برج الثور: يواجه حالة من التشتت وعدم التركيز، تجعله عرضة للمشاحنات والإصابات خلال المباراة، وذلك بسبب التنافر الفلكي في المنزل الثاني.

رمضان صبحي مواليد ٢٣ يناير برج الدلو : يتمتع بلياقة بدنية عالية اليوم، كما أن حظوظه إيجابية، ويمكن أن يسدد أهداف متميزة.

وفيما يتعلق بمن الفريق الصاعد لنهائي السوبر المصري ؟

ذكرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن فرص الفريقين قد تكون متساوية، لكن الفريق الأكثر إجتهادًا ستكون فرصة أكبر للفوز.

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