فلوس ونجاح مهني وعاطفي.. حدث فلكي مهم ينتظر 5 أبراج في الأيام المقبلة
07:30 م السبت 19 أكتوبر 2024
كتبت- أسماء مرسي:
يشهد عالم الفلك في 25 أكتوبر الجاري حدثا فلكيا مهما، حيث يقترن القمر بالعنقود النجمي الشهير "خلية النحل" في برج السرطان.
وفقا لما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"مصراوي"، فإن ظاهرة اقتران القمر بـ"خلية النحل" ستحدث فارقا إيجابيا لمواليد 5 أبراج على كافة الأصعدة:
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