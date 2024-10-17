توقعات صادمة لـ ليلى عبد اللطيف الفترة القادمة- ماذا قالت؟

كتبت- أسماء مرسي:

"أثارت توقعات خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف، المعروفة بـ"سيدة التوقعات"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج "أنا هيك" مع الإعلامي "نيشان" والمُذاع على قناة الجديد.

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف الفترة القادمة

زلزال مدمر يهدد دولة عربية



أعلنت "ليلى عبد اللطيف" عن توقعاتها بحدوث زلزال مدمر في إحدى الدول العربية، حيث وصفته بأنه قد يتجاوز تسع أو عشر درجات على مقياس ريختر، ما يؤدي إلى تغييرات جغرافية كبيرة واختفاء أجزاء واسعة من هذه الدولة عن الخريطة.

الانتخابات اللبنانية في دائرة الضوء



تنبأت أيضا بالانتخابات اللبنانية، متوقعة فوز سليمان فرنجية برئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنها سبق وأن أطلقتها خلال لقاء مع الوزير سليمان فرنجية عام 2009.

تعويض اللبنانيين الذين فقدوا أموالهم في البنوك



كما تطرقت إلى الوضع الاقتصادي في لبنان، متوقعة تحسنا ملحوظا في الأوضاع المالية، وتعويض الخسائر التي تعرض لها اللبنانيون جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.

اغتيالات ووفيات



حذرت أيضا من اغتيال شخصية سياسية لبنانية بارزة، مؤكدة على أن هذه الشخصية لا تزال على قيد الحياة وأنها ستكشف عن هوية الجهة التي تقف وراء هذا الاغتيال.

وفاة أحد مصممي الأزياء اللبنانيين



كما تنبأت بوفاة أحد مصممي الأزياء اللبنانيين، دون تحديد هوية هذا المصمم أو الفترة الزمنية التي ستحدث فيها هذه الوفاة.

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