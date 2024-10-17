رجل يضبط زوجته تخونه.. ما حدث له كان غير متوقع

كتب – سيد متولي

حُكم على رجل صيني بالسجن لمدة ستة أشهر بعد أن ضبط زوجته تخونه مع رجل آخر، وقبوله المال كتعويض عن الخيانة.

وبحسب odditycentral، لاحظ لو، وهو رجل يبلغ من العمر 33 عامًا من شاندونج، شرق الصين، أن زوجته تستغرق وقتًا طويلاً بشكل غير عادي للاستعداد لأخذ ابنتهما إلى مدرسها الخاص، لذلك قرر أن يراقبها.

وعندما دخلت إلى فندق محلي، بدأ لو يشتبه في أن زوجته تخونه، وتأكدت هذه الشكوك عندما اقتحم غرفتها ليجدها بجوار رجل.

في نوبة غضب، ضرب "لو" الرجل الآخر، الملقب ليو، وركل زوجته، لكنه قبل في النهاية عرض ليو بمبلغ 25000 يوان (3300 دولار) على ثلاثة أقساط كتعويض عن خيانة زوجته.

لكن أثناء إجراءات الطلاق، صُدم "لو" عندما علم أن ليو قد رفع شكوى ضده متهمًا إياه بالابتزاز.

ولا يزال "لو" مقتنعًا بأن زوجته السابقة كانت العقل المدبر وراء شكوى ليو، حيث أرادت الحصول على ميزة في معركة حضانة ابنتهما الصغيرة، قبل أن تحكم محكمة المقاطعة على "لو" بالسجن ستة أشهر بتهمة ابتزاز عشيق زوجته وإجباره على دفع تعويض مالي.

واستأنف الرجل البالغ من العمر 33 عامًا الحكم، ولكن أيدت محكمة الشعب المتوسطة في زيبو قرار المحكمة الأصلية، وحاول استئناف الحكم مرة أخرى، لكن المحكمة المتوسطة رفضت طلبه مرة أخرى.

وطعن لو في الحكم الأصلي في المحكمة العليا لمقاطعة شاندونج التي خلصت إلى أن "الحكم الأصلي لم يتحقق من بعض الحقائق وأن بعض الأدلة متضاربة"، وأمرت محكمة زيبو المتوسطة بإعادة النظر في القضية.

وفي وقت سابق من هذا العام، نظرت المحكمة القضية مرة أخرى، وهذه المرة برأت "لو"، وخلصت إلى أنه لم يجبر ليو على دفع 25 ألف يوان له، بل تفاوض معه، وعلاوة على ذلك، حكم القاضي بأن تصرفات "ليو" تنتهك النظام العام والعادات الحميدة والمعايير الأخلاقية، وبالتالي فإن تصرفات الزوج كانت مبررة.

اقرأ أيضا:

مشروب ساخن يخفض مستويات السكر في الدم فور تناوله

هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول مشروبات الطاقة.. مفاجأة

لسبب صادم.. ابنة تقتل والديها وتعيش مع جثتيهما لمدة 4 سنوات

خسارة مهنية وتعثرات مالية.. أبراج عليها الحذر والاستعداد في بداية 2025

لم تشاهدها من قبل.. 20 صورة لأغرب 5 حيوانات في العالم