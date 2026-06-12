

التين الشوكي من الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثيرين، لما يتمتع به من مذاق مميز واحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، لكن هل تعلم كيف يؤثر على صحة قلبك وكبدك؟

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن التين الشوكي غني بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات، ما قد يجعله خيارا صحيا وآمنا لمعظم الأشخاص عند تناوله باعتدال، لافتا إلى أن مركباته النباتية قد تساعد على الحد من الالتهابات وتقليل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم.

تأثير التين الشوكي على الكلى



وتابع "القيعي" لـ"مصراوي" أن الإفراط في تناول التين الشوكي قد يسبب ضررا للكلى لدى الأشخاص الأصحاء، بينما يحتاج مرضى الكلى المتقدمة إلى الانتباه بشكل عام لكمية البوتاسيوم في نظامهم الغذائي، وليس التين الشوكي وحده، وذلك تحت إشراف طبي متخصص.

كيف يؤثر التين الشوكي على صحة الكبد؟



لا يسبب التين الشوكي ضررا للكبد عند تناوله بكميات معتدلة، بل قد يسهم في دعم صحة الكبد، بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تساعد على تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي داخل الجسم.

كما أن هذه الخصائص قد تؤدي دورا في حماية خلايا الكبد من التلف وتعزيز كفاءته في أداء وظائفه الحيوية، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى يهدد صحة الكبد.

حالات تستدعي الحذر عند تناوله:



رغم فوائده، إلا أن الإفراط في تناول التين الشوكي قد يؤدي إلى بعض المشكلات، مثل:

اضطرابات هضمية كالإمساك أو الانتفاخ عند تناوله بكثرة.

حالات حساسية نادرة لدى بعض الأشخاص.

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