ما الكمية المناسبة من معجون الأسنان يوميا؟

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت طبيبة الأسنان وأخصائية تقويم الأسنان ماريانا باراجونوفا أن الاعتقاد الشائع بأن استخدام كمية كبيرة من معجون الأسنان يعزز تنظيف الفم هو أمر خاطئ، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

الكمية المناسبة للبالغين

أوضحت الطبيبة أن البالغين لا يحتاجون سوى شريط من المعجون بطول سنتيمتر واحد، هذه الكمية كافية لتكوين رغوة مناسبة، وتنشيط المكونات الفعالة في المعجون مثل الفلورايد، والمساعدة في تقوية مينا الأسنان وحماية اللثة.

وحذرت من أن استخدام كمية أقل يُضعف من فاعلية التنظيف، حيث تتكون طبقة الفلورايد الوقائية، وتصبح إزالة التكلسات وبقايا الطعام أكثر صعوبة.

كما أن استخدام كميات كبيرة من المعجون ليس مفيدا أيضا، فالرغوة الزائدة تمنح شعورا خاطئا بالنظافة، مما يجعل البعض يُنهي التنظيف قبل الوقت الكافي.

الاستخدام المفرط يؤدي إلى تهيج اللثة، وتآكل مينا الأسنان بفعل الجزيئات الكاشطة الموجودة في بعض أنواع المعاجين.

الكمية المناسبة للأطفال

أما بالنسبة للأطفال، فتختلف الكمية حسب العمر:

حتى سن 3 سنوات: كمية صغيرة بحجم حبة قمح.

من 3 إلى 6 سنوات: ما يعادل حبة بازلاء.

والهدف من ذلك هو تجنب تناول الأطفال كميات زائدة من الفلورايد، مع ضمان نظافة فعالة.

