متي يكون طنين الأذن خطيرا؟

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور ألكسندر مياسنيكوف من أن طنين الأذنين يمثل مصدر إزعاج لكثير من الناس، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا التخلص منه بشكل كامل، خاصة إذا لم يُكتشف السبب الدقيق.

متي يكون طنين الأذن علامة على مشكلة صحية خطيرة؟

أشار "مياسنيكوف" إلى أن طنين الأذن ناتجا عن ورم حميد في العصب السمعي، أو صوت نابض من وعاء دموي قريب

وفي حالات نادرة، يدل على أمراض أكثر خطورة، وفقا لموقع "aif".

ومن العلامات التحذيرية التي تستدعي الانتباه أن يكون الصوت في أذن واحدة فقط، أو منخفضا أو أم يمكن للطبيب أيضا سماعه عبر السماعة الطبية، كما يحدث مثلا عند وجود تضيق في أحد الأوعية الدموية.

العلاقة بين طنين الأذن والجلطة الدماغية

أوضح الطبيب أن طنين الأذن لا يشير إلى خطر وشيك للإصابة بجلطة دماغية، بل ناتجا عن تغيرات في الخلايا السمعية، حيث تبدأ بإعادة تكوين نفسها، وهو ما يرتبط بالتقدم في العمر.

أشار الطبيب إلى أن بعض الأدوية تسبب طنين الأذن، ومنها الأسبرين، ، مضادات الاكتئاب، مدرات البول، أدوية ارتفاع ضغط الدم.

كما حذر من الاستخدام المفرط لسماعات الأذن، وخاصة السماعات التي تُوضع داخل الأذن، إذ تسهم في تفاقم الطنين.

اقرأ أيضا:

بعد وفاة أكثر من 10 أشخاص في الكونغو الديمقراطية.. أعراض فيروس إيبولا

يحارب الكوليسترول.. مشروب يحمي من الجلطات ويخفض الضغط

أصيبت به ماجي بو غصن.. علامات تكشف الإصابة بورم في المخ

كيف تؤثر مشروبات الطاقة على صحتك؟

في 3 أشهر.. 5 عادات صباحية تخلصك من دهون الكبد