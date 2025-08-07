ما فوائد عصير الشمندر والجزر لصحة العين؟

يُعرف عصير الشمندر والجزر بكونه مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة العين.

وفقا لموقع "Times of India"، إليكم فوائد هذا المزيج لصحة العين:

عناصر غذائية لتعزيز الرؤية

يحتوي هذا العصير على مجموعة من الفيتامينات، مضادات الأكسدة، والمعادن الضرورية لصحة العين، من أبرزها البيتا كاروتين، وهو أحد مكونات فيتامين A، والذي يوجد بكثرة في الجزر، ويؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة شبكية العين والوقاية من العمى الليلي.

تحسين الدورة الدموية وحماية العين

لا تقتصر فوائد العصير على الجزر وحده، بل يسهم الشمندر أيضا في تحسين صحة العين عن طريق زيادة تدفق الدم إلى العصب البصري، ما يضمن وصول الأكسجين بشكل كافٍ إلى العينين.

تقليل خطر الإصابة بالتنكس

هذا المزيج القوي يحمي وضوح الرؤية ويقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية.

أفضل وقت لتناول المشروب

للحصول على أقصى استفادة من هذا المشروب، يُنصح بتناوله في الصباح على معدة فارغة أو قبل الإفطار بمدة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة.

يساعد هذا التوقيت على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل ويعزز من عملية إزالة السموم.

من الأفضل تجنب تناوله ليلا، لأن السكريات الطبيعية الموجودة فيه وتأثيره المعزز للطاقة قد يسببان اضطرابات في النوم لدى بعض الأشخاص.