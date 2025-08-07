5 طرق لتقوية الدماغ وتعزيز الذاكرة.. تعرف عليها

الحفاظ على صحة الدماغ أمرا ضروريا، فهو يمثل مركز التحكم في الجسم والمسؤول عن كل الوظائف العقلية.

فيما يلي، إليكم أفضل 5 طرق لتقوية الدماغ، وتعزيز الذاكرة، وفقا لموقع "Times of India".

التعلم المستمر

تعلّم مهارة جديدة كتعلم لغة أجنبية أو العزف على آلة موسيقية طريقة رائعة لتنشيط العقل، تساعد هذه الأنشطة على بناء روابط عصبية جديدة، مما يعزز وظائف الدماغ بشكل عام.

حل الألغاز

مثل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو، تمرينا ممتازا للعقل، فهي لا تُحسن فقط مهارات حل المشكلات والذاكرة، بل تزيد من قدرتك على التركيز وتساعد على التعرف على الأنماط.

الاستماع للموسيقى

للموسيقى تأثير علاجي قوي على الدماغ، حيث يحفز الإبداع ويعمل على تحسين الذاكرة، كما يسهم في دعم الصحة النفسية بشكل عام.

الرياضيات الذهنية

من الضورري حل مسائل رياضية بسيطة في ذهنك، هذا التمرين يُعد تحديًا للعقل، ويسهم بشكل كبير في تحسين التركيز والذاكرة العاملة.

ممارسة الرياضة

النشاط البدني المنتظم ضروري لصحة الدماغ، فالرياضة تزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، ما يقوي الذاكرة والتعلم ويحافظ على حيوية خلايا الدماغ.