تحذير للرجال.. علامة في الليل تكشف سرطان البروستاتا

كتب – سيد متولي

قد يكون التبول المتكرر لدى الرجال، وخاصة ليلا (يسمى التبول الليلي)، أحد أعراض سرطان البروستاتا، ولا ينبغي تجاهله.

والتبول الليلي هو الاستيقاظ المتكرر ليلاً للتبول، وقد يؤثر على النوم والحياة اليومية، قد يكون سببه سرطان البروستاتا، أو تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، أو فرط نشاط المثانة، يمكن أن يضغط سرطان البروستاتا على مجرى البول أو يؤثر على وظيفة المثانة، ما يؤدي إلى أعراض مثل ضعف تدفق البول، أو ألم أثناء التبول، أو وجود دم فيه، لذا ينبغي على الرجال الذين يعانون من كثرة التبول استشارة طبيبهم فورًا.

ما هو التبول الليلي وما علاقته بسرطان البروستاتا؟

التبول الليلي حالة تعرف بالحاجة المتكررة للتبول ليلًا، ما يعيق النوم والأنشطة اليومية، وقد تنجم هذه الحالة عن عوامل متعددة، منها:

تضخم البروستاتا الحميد (BPH): تضخم غدة البروستاتا الذي يمكن أن يضغط على مجرى البول ويسبب أعراضًا بولية.

فرط نشاط المثانة: حالة تتميز بالحاجة المفاجئة والشديدة للتبول.

سرطان البروستاتا: نوع من السرطان يصيب غدة البروستاتا ويمكن أن يسبب أعراضًا بولية، بما في ذلك التبول الليلي، بحسب timesofindia.

يمكن أن يسبب سرطان البروستاتا التبول الليلي عن طريق:

انسداد مجرى البول: يمكن أن يضغط الورم الموجود في غدة البروستاتا على مجرى البول، ما يسبب أعراضًا بولية، بما في ذلك التبول الليلي.

التأثير على وظيفة المثانة: يمكن أن يؤثر سرطان البروستاتا أيضًا على وظيفة المثانة، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل التبول الليلي، والإلحاح، والتكرار، وضعف تدفق البول، وعدم الإفراغ الكامل.

لماذا لا ينبغي للرجال تجاهل التبول الليلي؟

على الرغم من أن كثرة التبول الليلي قد تنجم عن عوامل متعددة، فمن الضروري أن يأخذ الرجال هذا العرض على محمل الجد ويستشيروا طبيبهم، قد يؤدي تجاهل كثرة التبول الليلي إلى ما يلي:

التشخيص المتأخر: إن الفشل في معالجة مشكلة التبول الليلي يمكن أن يؤدي إلى تأخير تشخيص سرطان البروستاتا، ما قد يؤثر على نتائج العلاج.

انخفاض جودة الحياة: يمكن أن يؤثر التبول الليلي بشكل كبير على جودة الحياة، ما يسبب اضطرابات النوم والتعب وانخفاض الإنتاجية.

أعراض أخرى لسرطان البروستاتا

بالإضافة إلى كثرة التبول أثناء الليل، يمكن أن يسبب سرطان البروستاتا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك:

صعوبة بدء أو إيقاف التبول: يمكن أن يكون تدفق البول الضعيف أو المتقطع أحد أعراض سرطان البروستاتا.

التبول المؤلم: يمكن أن يكون الألم أو الحرقان أثناء التبول أحد أعراض سرطان البروستاتا.

الدم في البول أو السائل المنوي: يمكن أن يكون الدم في البول أو السائل المنوي أحد أعراض سرطان البروستاتا.

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