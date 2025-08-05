لا تبدأ بها يومك.. 6 أطعمة ومشروبات قد تدمر جهازك الهضمي

لا تبدأ بها يومك.. 6 أطعمة ومشروبات قد تدمر جهازك

كتب: محمود عبده

يمكن أن يشكل الروتين الصباحي مفتاحا لصحة الجهاز الهضمي والطاقة طوال اليوم، لكن ما لا يدركه كثيرون أن بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة قد تلحق الضرر بالمعدة إذا تم تناولها على معدة فارغة.

وفيما يلي، أبرز ما نشره موقع Boldsky حول عناصر غذائية يجب تجنبها عند بداية اليوم:

1. المشروبات الغازية

تناول المشروبات الغازية في أي وقت يعد خيارا غير صحي، لكن بدء اليوم بها قد يؤدي إلى الغثيان وتكون الغازات، خاصة إذا كانت المعدة فارغة تماما.

2. الأطعمة الحارة

تناول أطعمة حارة كأول وجبة في اليوم قد يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة، مما يسبب شعورا بالحموضة وعدم الراحة لساعات لاحقة.

3. المشروبات الباردة

المشروبات الباردة، مثل الشاي المثلج أو القهوة الباردة، قد تبطئ عملية الهضم عند تناولها على معدة خاوية، وينصح الخبراء بدلا من ذلك بشرب الماء الفاتر أو شاي الزنجبيل أو الليمون لتحفيز عملية التمثيل الغذائي بلطف.

4. الخضروات النيئة

رغم فوائدها، فإن الخضراوات النيئة قد تثقل الجهاز الهضمي عند تناولها صباحا، مما يؤدي إلى الانتفاخ أو التقلصات، خاصة إذا لم تسبق بطعام آخر.

5. الفواكه الحمضية

تناول الحمضيات في بداية اليوم قد يحفز إفراز الأحماض ويسبب تهيجا للمعدة، كما أن محتواها العالي من الألياف قد يربك عملية الهضم عند تناولها دون طعام.

6. القهوة

فنجان القهوة الصباحي عادة يومية للكثيرين، لكنه قد لا يكون أفضل خيار على معدة خاوية، إذ يمكن أن يسبب الحموضة ويحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك، مما قد يؤدي إلى التهابات مزمنة لدى بعض الأشخاص.