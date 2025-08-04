إعلان

كيف يؤثر الطقس الحار على دماغك؟

12:00 م الإثنين 04 أغسطس 2025

كيف يؤثر الطقس الحار على دماغك؟

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يشير البروفيسور رومان بوزونوف أخصائي علم النوم إلى أن حرارة الصيف قد تفسد المزاج وتؤثر بشكل خطير على جودة النوم.

ووفقا له، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في غرفة النوم إلى منع الجسم من الراحة والتعافي بشكل طبيعي، ويُعد الدماغ الأكثر تأثرا، لأنه يحتاج ليلا إلى "إعادة تشغيل"، لكن بدلا من ذلك يضطر إلى مقاومة ارتفاع الحرارة، بحسب kp.ru.

ويقول: "إذا كانت درجة حرارة غرفة النوم مرتفعة جدا، تبدأ آليات تنظيم الحرارة في الجسم بالعمل، فيتعرق الشخص بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تبخر الرطوبة، وفي الوقت نفسه، يحشد الجسم موارد إضافية لعملية التبريد، ما يدفع الدماغ إلى تقليل تركيزه على العمليات الحيوية الأخرى".

ويشير إلى أن النتيجة تكون نوما مضطربا، واستيقاظا متكررا، وضعفا في استعادة النشاط، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق في الصباح، كما أن الحرارة قد تسبب إجهادا حراريا، يزيد من القلق ويعيق القدرة على النوم.

ولتحسين جودة النوم في الليالي الحارة، ينصح بتجنّب تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم، والحد من الكافيين، واستخدام مكيفات الهواء أو أغطية تبريد الفراش، بالإضافة إلى استخدام روائح مهدئة مثل الخزامى.

الطقس الحار الدماغ مخاطر الطقس الحار النوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تراجع كبير في سعر الدولار تراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)
إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك