5 أطعمة بسيطة قد تحميك من سرطان الأمعاء

كشفت دراسة أن قلة تناول الألياف تعرّض ملايين الأشخاص لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء، رغم بساطة الوقاية.

وأكدت دراسة كلف بها اتحاد الأغذية والمشروبات (FDF) أن معظم المواطنين في المملكة المتحدة لا يحصلون على الكمية الموصى بها من الألياف يوميا، ولا يدركون الدور الحيوي الذي تلعبه في الوقاية من أمراض خطيرة، بحسب ذا صن.

وهذا النقص لا يحرم الناس فقط من دعم صحة الجهاز الهضمي، بل يعرّضهم أيضا لمخاطر صحية تشمل سرطان الأمعاء وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن الألياف تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء عن طريق تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، ما يقلل من التعرض للمواد المسرطنة ويدعم توازن الميكروبيوم المعوي. كما تساهم في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، وتساعد في إدارة الوزن.

خطوات بسيطة لتحقيق التوصية اليومية:

تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميا.

اختيار الحبوب الكاملة بدلا من المكررة.

إدخال البقوليات والمكسرات والبذور ضمن النظام الغذائي.

فعلى سبيل المثال، حصة واحدة من البازلاء المجمدة تضيف حوالي 5 غرامات من الألياف، واستبدال شريحة خبز أبيض بخبز قمح كامل يضيف أكثر من غرام واحد، بينما توفر ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني نحو غرام إضافي.

خمسة أطعمة غنية بالألياف يُنصح بها:

الفراولة.

البطاطا الحلوة.

الأرز البني.

الفاصوليا السوداء.

اللوز.