"نظارة شمسية طبيعية".. شواء الذرة يعزز صحة العيون

بينما يرتبط الشواء عادة باللحوم، يوجد نوع من الأطعمة يحث الخبراء على شوائه لما يوفره من فوائد لصحة العيون، وهو الذرة.

وبحسب نيل لايرد، أخصائي البصريات، إن فوائد الشواء الصحية بالغة الأهمية في عالمنا اليوم، حيث يقضي الناس ساعات أمام الشاشات، ويتميز شواء الذرة بتوفير عنصرين: اللوتين والزياكسانثين، واللذين يلعبان دوراً رئيسياً في حماية صحة العين.

ووفق "سوري لايف"، يقول لايرد: "تعمل هذه العناصر الغذائية كنظارات شمسية طبيعية داخل عينيك".

ويوضح: "ترشّح هذه العناصر الضوء الأزرق الضار، المنتشر في كل مكان الآن، من الشاشات إلى أشعة الشمس الصيفية الساطعة، وتساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر مثل التنكس البقعي".

واللوتين والزياكسانثين من مضادات الأكسدة الموجودة بتركيزات عالية في شبكية العين، وهي الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين، وتحمي الشبكية عن طريق امتصاص الضوء الأزرق الضار وتحييد الجذور الحرة الضارة، وهذا مهم بشكل خاص في عالمنا اليوم، حيث يقضي الكثير من الناس ساعات طويلة أمام الشاشات الرقمية، حتى خلال عطلة الصيف.

ويضيف لايرد: "معظمنا لا يدرك كمية الضوء الأزرق التي نتعرض لها، سواءً كان من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الشمس. إن تناول الأطعمة الغنية باللوتين والزياكسانثين، مثل الذرة، طريقة فعالة وطبيعية لتعزيز جهاز المناعة في العين".