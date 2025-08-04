بسيطة وسهلة.. 5 تغييرات في حياتك تخفض ضغط الدم المرتفع

ضغط الدم هو "قوة ضغط الدم على جدران الشرايين"، وتُعتبر القراءة الجيدة عموماً أقل من 120-80 ملم زئبق، وكثيرون يعانون من ارتفاع في الضغط دون تشخيص، حيث تختلط الأعراض لديهم مع مشاكل صحية أخرى.

وفي فيديو على تيك توك، قدم الدكتور أمير خان من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، 5 تغييرات يمكن إدخالها على الحياة اليومية لخفض ضغط الدم المرتفع، وبعضها سهل جداً، ودون تفكير.

الملح

وإلى جانب تناول الأدوية الموصوفة، قال الدكتور أمير خان: "تناول كمية أقل من الملح. إذا لم تكن تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فلا يزال هناك جدل حول مدى تأثير الملح عليك، ولكن إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فاستمع جيداً".

يجب أن يتناول البالغون حوالي 6 جرامات فقط من ملعقة صغيرة مستوية من الملح يومياً، ومعظمها موجود بالفعل في الطعام الذي نتناوله.

لذا، حاول تجنب إضافة الملح إلى طعامك، بدلًا من ذلك، تبّله بأشياء مثل الفلفل والأعشاب والتوابل، وإذا كنت تشتري طعاماً معلباً، فاختره مملوءاً بالماء بدلًا من محلول ملحي.

وبالنسبة للمكسرات، اختر دائماً المكسرات غير المملحة".

البوتاسيوم

ووفق "سوري لايف"، حثّ الدكتور أمير الناس على تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، والطماطم، والجزر، والكيوي، والنكتارين، والسبانخ.

يساعد البوتاسيوم على تخليص الجسم من الصوديوم أو الملح الزائد، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

ومع ذلك، حذّر الطبيب مرضى الكلى من ضرورة الانتباه إلى كمية البوتاسيوم التي يتناولونها.

الرياضة والوزن

مع وجود نقطتين مترابطتين هما النشاط والوزن الصحي، قال الدكتور خان إنه يجب عليك "الحركة" و"الوصول إلى وزن صحي" للحفاظ على وظائف جسمك بشكل صحيح.

وتنصح التوصيات بـ 150 دقيقة من النشاط متوسط الشدة أسبوعياً، أو 75 دقيقة من النشاط عالي الشدة أسبوعياً.

الإقلاع عن التدخين

ينصح الدكتور أمير خان بالإقلاع عن التدخين وشرب الكحول، قائلاً إنهما يزيدان من مشاكلك الصحية العامة.

وأشار خان إلى تحذير جمعية ضغط الدم في المملكة المتحدة من أن التدخين يضر بضغط الدم، إلى جانب أضراره الصحية الأخرى.