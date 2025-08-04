كيف يؤثر الشاي والقهوة على ذاكرة كبار السن؟

كشفت دراسة أسترالية جديدة، أن الاستهلاك المعتدل للشاي والقهوة يبطئ تدهور التفكير والذاكرة لدى كبار السن.

واستندت الدراسة إلى بيانات 8715 شخصاً في المملكة المتحدة، أعمارهم بين 60 و85 عاماً، ممن كانوا خالين من الخرف عند بداية الدراسة، وتمت متابعتهم على مدى 10 أعوام.

وتم تقييم الوظيفة الإدراكية باستخدام اختبارات محوسبة تقيس الذكاء السائل (القدرة على حل مسائل التفكير اللفظي والعددي)، ووقت رد الفعل، والذاكرة العددية، وأخطاء مطابقة الأزواج (اختبار للذاكرة البصرية).

أما معدل استهلاك الشاي والقهوة فتم تصنيفه إلى 3 أنواع: عدم تناوله أبداً، أو تناوله باعتدال (بين كوب و3 أكواب يومياً)، أو تناوله بكميات كبيرة (أكثر من 4 أكواب يومياً).

وبحسب "نيوز- مديكال"، طُلب من المشاركين الخضوع لتقييمين إدراكيين على الأقل خلال فترة الدراسة.

وخلصت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعتي مردوخ وإديث كوان، إلى أن تناول القهوة والشاي يومياً يُنبئ بتغيرات في الأداء المعرفي مع مرور الوقت، وخاصةً في الذكاء السائل.

وشهد المشاركون الذين أفادوا بعدم شرب القهوة مطلقاً أو باستهلاك معتدل للقهوة انخفاضاً أبطأ في الذكاء السائل مقارنةً بمن تناولوا كميات كبيرة من القهوة.

كما أظهرت هذه المجموعات زيادة أقل في أخطاء مطابقة الأزواج، ما يشير إلى الحفاظ على الذاكرة البصرية بشكل أفضل مع مرور الوقت.

ومع ذلك، لم تُلاحظ أي ارتباطات مهمة بين تناول القهوة وزمن رد الفعل، أو الذاكرة الرقمية.

وبالنسبة للشاي، ارتبط كل من تناول الشاي باعتدال وكثافة بانخفاض أبطأ في الذكاء السائل مقارنةً بمن لم يتناولوا الشاي مطلقاً.

ولم يرتبط تناول الشاي بتغيرات في زمن رد الفعل، أو أخطاء مطابقة الأزواج، أو الذاكرة الرقمية خلال فترة المتابعة.

وبشكل عام، بدا أن تناول القهوة والشاي باعتدال يحمي من بعض أشكال التدهور المعرفي لدى كبار السن، وخاصةً في مهارات التفكير وحل المشكلات، في المقابل، ارتبط تناول كميات كبيرة من القهوة (4 أكواب أو أكثر يومياً) بتدهور أسرع.