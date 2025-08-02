بعد إصابة رحمة حسن به.. أسباب غير متوقعة تؤدي إلى الصلع

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت الفنانة رحمة حسن عن تعرضها لتساقط شديد في الشعر أدى إلى إصابتها بالصلع، وذلك بعد خضوعها لجلسة علاج بالبلازما في عيادة تجميل.

وذكرت خلال منشورا لها بصفحتها الشخصية بموقع"إنستجرام" أن الطبيبة أضافت مادة "مينوكسيديل" ضمن العلاج دون الرجوع إليها، ما تسبب في مضاعفات أثرت على شعرها ونفسيتها بشكل سلبي.

وفي هذا السياق، إليكم أبرز أسباب الصلع، وعوامل الخطر المرتبطة به، وفقا لموقع "mayoclinic".

ما أسباب الصلع؟

1. العوامل الوراثية

السبب الأكثر شيوعا هو الوراثة، ويظهر تدريجيا مع تقدم العمر، يُعرف هذا النوع بالثعلبة الأندروجينية، ويحدث لدى النساء بترقق الشعر أعلى الرأس.

2. الاضطرابات الهرمونية والحالات الطبية

الحمل، الولادة، انقطاع الطمث، مشكلات الغدة الدرقية، الثعلبة البقعية، السعفة، وهوس نتف الشعر، جميعها عوامل تؤدي إلى تساقط الشعر بشكل دائم أو مؤقت.

3. الأدوية والمكملات

بعض الأدوية مثل أدوية السرطان، القلب، الضغط، والاكتئاب تسبب تساقط الشعر كأثر جانبي.

4. العلاج الإشعاعي

العلاج الإشعاعي للرأس يؤدي إلى فقدان دائم للشعر في بعض الحالات.

5. التوتر والضغوط النفسية

الضغوط العاطفية أو الجسدية تسبب تساقط مؤقت للشعر بعد مرور عدة أشهر من الحدث الصادم.

6. تسريحات الشعر والعلاجات الكيميائية

تسريحات الشعر المشدودة أو استخدام علاجات الفرد والزيوت الساخنة قد تسبب تلف بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تساقط دائم في بعض الحالات.

عوامل تزيد خطر الإصابة بالصلع

التاريخ العائلي للصلع.

التقدم في السن.

فقدان الوزن السريع.

أمراض مزمنة مثل السكري والذئبة.

سوء التغذية والتوتر المزمن.

أبرز أعراض الصلع

ترقق تدريجي في أعلى الرأس.

بقع صلعاء تظهر في فروة الرأس أو الحواجب أو اللحية، وتكون مصحوبة بحكة.

تساقط مفاجئ يحدث بعد التوتر أو الصدمة الجسدية، ويكون مؤقتا.

فقدان شعر الجسم بالكامل، نتيجة علاجات مثل العلاج الكيميائي.

بقع قشرية بفروة الرأس، علامة على وجود التهابات فطرية مثل السعفة، ويصاحبها احمرار وتقشر.