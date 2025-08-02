5 مغذيات من مطبخك تُنشط وظائف الكلى بسرعة.. احرص عليها

تلعب الكلى دورًا محوريًا في تنقية الدم والتخلص من السموم ولحسن الحظ، يمكن لبعض الأطعمة البسيطة من مطبخك اليومي أن تدعم نشاطها بفعالية.

في هذا التقرير نعرض 5 أطعمة مفيدة تساعد في تنشيط الكلى بسرعة، وفق موقع "The Economic Times"، "verywellhealth".

الماء بكثرة

الماء هو الدعامة الأولى لصحة الكليتين، إذ يعزز تدفق البول ويساعد في طرد السموم والرواسب.

يُنصح بشرب حوالي8 إلى 10 أكواب يوميًا لتقليل ضغط العمل على الكلى.

التوت (الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأحمر)

غني بمضادات الأكسدة، يساعد في تقليل الالتهاب والتقليل من الإجهاد التأكسدي الذي يضغط على الكلى، كما يدعم صحة الأوعية البولية.

البطيخ

يتميز برطوبته العالية ومحتواه من السيترولين، ما يعزز إنتاج البول وتحسين تدفق الدم، مما يخفف العبء على الكلى.

الثوم والبصل

يحتويان على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين التي تساعد على خفض الالتهاب وخفض ضغط الدم، وبالتالي تخفيف الضغط على الكلى.

الخضروات الورقية (السبانخ، الكرنب، الخس)

غنية بالفيتامينات والمعادن والمضادات، تدعم تدفق الدم وتنظّم نسبة البوتاسيوم، وتساعد الكلى على أداء وظائفها بفعالية أكبر.