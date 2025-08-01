فوائده مذهلة.. مشروب طبيعي يقوي عضلة القلب ويحمي شرايينك

كتبت- نرمين ضيف الله

بعض المشروبات الطبيعية لا تمنحك فقط النشاط الصباحي، بل تساهم أيضًا في تقوية عضلة القلب، خفض ضغط الدم، وتنشيط الدورة الدموية.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز المشروبات الصباحية التي ينصح بها لحماية قلبك بشكل طبيعي وآمن، وفقا لموقع "MedNewspedia"، Webmd".

ماء الليمون الدافئ

بداية اليوم بكوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة يعزز الترطيب ويزوّد الجسم بفيتامين C، ويؤدي ذلك إلى تقليل الالتهاب وتحسين ضغط الدم، مما يدعم صحة القلب ووظائفه.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة (الكاتيكينات) التي تساعد على خفض الكوليسترول السيئ (LDL) وتحسين وظيفة الأوعية الدموية؛ لذلك يُنصح بشرب كوب أو اثنين في الصباح على معدة فارغة.

عصير البنجر (الشمندر)

يحتوي البنجر على النترات التي تتحوّل في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

يمكن شرب عصيره طازجًا أو مزجه بعصير البرتقال أو الجزر.

عصير الرمان

الرمان مركز بمضادات الأكسدة (البولي فينولات) التي تخفّف الالتهاب، تحسّن تدفّق الدم، وتقلّل تراكم الترسبات في الشرايين، وتناول كوب يومي من عصير رمان طبيعي ومصفى دون سكر مضاف يعد خيارًا ممتازًا.

شاي الكركديه

شاي الكركديه يحتوي على مركبات تعمل كمثبطات طبيعية لإنزيم ACE، ما يخفض ضغط الدم ويعزز صحة القلب عند تناوله.