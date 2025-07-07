علامة في البول تكشف إصابتك بـ 3 أمراض خطيرة

كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يكون البول مؤشر على حالتك الصحية، فهو ليس مجرد سائل يتخلص منه جسمك بل هو نتاج عملية الأيض التي تكشف الكثير عن كيفية عمل أعضائك الداخلية وما إذا كانت هناك أية مشكلات كامنة أم لا.

لذا، فإن أي تغيرات غير معتادة في لون بولك أو رائحته يمكن أن تكون علامة مهمة تستدعي الانتباه، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

هل من الطبيعي رؤية فقاعات في البول؟

ظهور الفقاعات في البول لمرة واحدة لا يثير القلق عادة، ومع ذلك، إذا لاحظت فقاعات في بولك بشكل متكرر، فقد يشير ذلك إلى وجود البروتين فيه.

وإذا كنت تلاحظ هذا بشكل مستمر، فقد يكون من الجيد استشارة الطبيب فورا.

اختبارات لمعرفة السبب

إذا استمرت الفقاعات رغم شرب الماء والتبول، فمن المهم فحص البروتين في البول، ويوجد اختبارين يمكن أن يساعدان في تأكيد ذلك.

والطريقة الأكثر دقة للتأكد من وجود بروتين في البول هي إجراء فحص مخبري.

ويتم في هذا الفحص الكشف عن "ميكروألبومين"، وهو نوع صغير من البروتين يمكن أن يتواجد في البول.

والاختبار الثاني هو اختبار غمس البول، والذي يمكن إجراؤه منزليا، لكن هذا الاختبار قد لا يكون بنفس دقة الاختبار الأول.

وجود البروتين في البول، والمعروف أيضًا باسم بروتينية البول أو بيلة الألبومين، هو وجود كمية زائدة من البروتين في البول.

ويعد تحديد وجود البروتين في البول خطوة حاسمة في تحديد مدى الحاجة إلى تقييم طبي إضافي.

أسباب البول البروتيني

-ارتفاع ضغط الدم قد يجهد الكلى ويؤدي إلى تسرب البروتين.

-داء السكري، وهو حالة قد تضعف وظائف الكلى مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى ظهور بروتين في البول.

-أمراض الكلى التي تحفزها بعض الأدوية، وتعرف باسم تلف الكلى الناتج عن الأدوية.

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