"الكوليسترول الصامت".. هذا المشروب الشائع يهدد صحة قلبك

كتبت- أسماء مرسي:

العديد من المشروبات الشائعة التي نتناولها يوميا يمكن أن تكون بمثابة خطر خفي يهدد صحة القلب، ولعل أبرزها المشروبات السكرية.

فيما يلي ، إليكم تأثير المشروبات السكرية على صحة القلب ومستويات الكوليسترول، وفقا لموقعي "health" وhealthline".

المشروبات السكرية ومستويات الكوليسترول

عندما تستهلك كميات كبيرة من السكر الزائد، وخاصة الفركتوز الموجود بكثرة في المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المحلاة، يقوم جسمك بمعالجته بطريقة ضارة.

الكبد، الذي يستقلب هذا السكر، يحوله إلى دهون ثلاثية عندما تتجاوز كمية السكر حاجة الجسم للطاقة، وارتفاع مستوياتها في الدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد، وهو الكوليسترول الذي يساعد على حماية الشرايين.

المشروبات السكرية وأمراض القلب

تمتص المشروبات المحلاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بسرعة كبيرة في مجرى الدم، هذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات سكر الدم، ما يُشكل ضغطا كبيرا على القلب، وزيادة خطر التهاب الأوعية الدموية وتلفها.

أضرار أخرى لتناول المشروبات السكرية

تسوس الأسنان.

زيادة الوزن.

ارتفاع ضغط الدم.

تراكم الدهون في الكبد.

زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

التهابات الجسم.

مشكلات الجهاز الهضمي.

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