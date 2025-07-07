عانى من علامة "غريبة".. رجل يكتشف إصابته بسرطان عدواني

كتبت- أسماء مرسي:

يواجه سيمون بولر، مدرب التنس البالغ من العمر 50 سنة والذي كان يتمتع بلياقة بدنية عالية، معركة شرسة ضد سرطان الجلد العدواني الذي انتشر في جسده، بما في ذلك دماغه.

علامة تحذير غريبة وتشخيص صادم

بدأت رحلة سيمون مع المرض بشكل مفاجئ وغير متوقع، لاحظ علامة غريبة وظهرت لديه كتلة في الرقبة، والتي تم تشخيصها في البداية على أنها مجرد "كيس غير مؤذٍ".

لكن سيمون لم يشعر بالارتياح لهذا التشخيص، خاصة مع معاناته من "ضبابية غريبة في الرأس" وتشوش في الرؤية ليلا.

بعد إصراره على إجراء المزيد من الفحوصات، كشفت النتائج الصادمة أن الكتلة كانت في الواقع سرطان الجلد الميلانيني، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

انتشار المرض وتدهور الحالة

بعد جراحة ناجحة لإزالة الكتل السرطانية ودورة علاج مناعي، انتشر السرطان إلى دماغ سيمون بعد تسعة أشهر فقط، وظهور أعراض مثل تشوش الرؤية وصعوبة النوم.

ورغم خضوعه لعلاج إشعاعي دماغي، تعرض لانتكاسة خطيرة بعد جرعة واحدة من العلاج المناعي، استدعت نقله إلى المستشفى.

وأدت هذه الانتكاسة إلى إصابته بتلف عصبي شديد في ساقيه ويديه، ما أثر بشكل كبير على قدرته على الحركة والكتابة، ولا يزال تحت الإشراف الطبي.

ما سرطان الجلد؟

سرطان الجلد الميلانيني ينتج عن تلف الخلايا بسبب الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، ويمكن أن يتطور في مناطق أخرى غير الوجه والجسم، مثل الفم وفروة الرأس والأظافر.

لذا، ينصح الخبراء بشدة باستخدام واقي الشمس ذي عامل حماية عالٍ، وتغطية الجسم، وإبعاد الأطفال عن أشعة الشمس المباشرة للوقاية من هذا المرض.

اقرأ أيضا:

تكشف الإصابة بسرطان الرئة.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامات

بعد إصابة الفنان أمير صلاح.. علامات تكشف الإصابة بتمدد الشرايين في المخ

"اعتقدت أنها نزلة برد".. امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الأمعاء القاتل

تمنع ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم

تظهر في العين.. أعراض تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير



