تحمي قلبك.. 4 أشياء بسيطة تخفض مستويات الكوليسترول في الدم

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض التغييرات اليومية البسيطة أن تساعد على تخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي حماية قلبك من الأمراض الخطيرة.

ومن المعروف أن ارتفاع مستويات الكوليسترول يهدد القلب ويسبب تضيق الشرايين وتصلبها، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب أدريانا كوينونيس-كاماتشو، طبيبة قلب بريطانية، يمكن لأربعة تغييرات يومية بسيطة في حياتك أن تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار لديك بشكل دائم.

وأضافت الطبيبة، أن التغييرات الأربعة تشمل: اتباع نظام غذائي منخفض السكر وغني بالألياف، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الدهون باعتدال، بحسب موقع "تايمز ناو".

قلل السكر وتناول الألياف

تقليل السكر وتناول الألياف في نظامك الغذائي يعمل على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، فالألياف تقلل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، ما يؤدي إلى تحسين صحة القلب.

احرص على ممارسة الرياضة يوميا

ممارسة التمارين الرياضية يوميا لها تأثير إيجابي على صحتك البدنية، إضافة إلى صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تخف مستويات الكوليسترول المرتفعة.

تناول الدهون باعتدال

يجب تجنب الدهون المشبعة وتناول الدهون غير المشبعة فقط، وينصح بالأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية - مثل الجوز والسلمون وبذور الكتان والماكريل - لأنها مفيدة لصحة قلبك.

التزم بالفحوصات

احرص على الخضوع لفحوصات قلب دورية لمعرفة مستويات الكوليسترول في جسمك.

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