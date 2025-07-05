4 أطعمة مفيدة لتخفيف آلام المفاصل.. جربها

التغذية السليمة لا تعتبر علاجًا فوريًا لآلام المفاصل، لكنها تلعب دورًا مهمًا في معالجة المشكلة بشكل شامل، حسبما ذكرت الدكتورة يكاتيرنا ستريلنيكوفا، أخصائية الطب الرياضي وخبيرة التغذية.

وتوضح ستريلنيكوفا أن آلام المفاصل قد تنجم عن عدة أسباب، مثل النقرس، التهاب المفاصل الروماتويدي، الإصابات، أو السمنة، وبالتالي فإن كل حالة تتطلب نهجًا غذائيًا خاصًا بها.

وتضيف الدكتورة: "في حالة النقرس، على سبيل المثال، من الضروري تقليل الأطعمة الغنية بالبيورينات، وفي حالة السمنة، يجب العمل على إنقاص الوزن لتقليل الضغط على المفاصل"، لكنها تؤكد أن التغذية السليمة تلعب دورًا كبيرًا في تخفيف الألم وتحسين صحة المفاصل.

1. مصادر أوميجا 3

تعتبر الأسماك مثل السلمون والتونة، بالإضافة إلى المأكولات البحرية، الأفوكادو وزيت بذور الكتان، من أهم الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 التي تساعد في تقليل الالتهاب في المفاصل.

2. البروتينات عالية الجودة

يحتاج الجسم إلى البروتينات التي توفرها اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان والبيض لدعم صحة الأنسجة العضلية والمفصلية.

3. الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يعد الجبن، المكسرات، الفواكه المجففة، والخضراوات الورقية مثل السبانخ، مصادر غنية بالكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والمفاصل.

4. الفواكه والخضروات

تعتبر الخضراوات الورقية والفواكه مصادر ممتازة للفيتامينات والمعادن التي تساهم في تقوية المفاصل وتحسين مرونتها.