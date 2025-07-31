انتبه.. تراكم الدهون في الكبد ينذر بمشكلات صحية خطيرة

تراكم الدهون في الكبد يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة إذا لم يُعالج مبكرا، حيث يؤثر على أجهزة متعددة في الجسم، ما يجعل التدخل المبكر ضروريا للغاية، وفقا لموقع "Times of India".

المضاعفات المحتملة للكبد الدهني:

الالتهاب الأيضي

يمكن أن يتطور الكبد الدهني إلى التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASH)، حيث يؤدي تراكم الدهون إلى التهاب وتلف خلايا الكبد، ما يسبب تليفا يتطور لاحقا إلى تليف الكبد أو حتى سرطان الكبد.

أمراض القلب والأوعية الدموية

يسبب الكبد الدهني التهابا جهازيا وخللا في الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، ما يسرّع تصلب الشرايين، ويواجه هؤلاء المرضى خطرا مضاعفا للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مقاومة الأنسولين والسكري

الدهون الزائدة في الكبد تضعف تنظيم الغلوكوز، ما يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، والذي بدوره يفاقم التهاب وتدهن الكبد.

أمراض الكلى

التغيرات الجهازية المصاحبة للكبد الدهني، مثل الالتهاب المزمن ومقاومة الأنسولين، يمكن أن تضر بوظائف الكلى.

الأشخاص المصابون بالكبد الدهني والسكري يواجهون معدلات أعلى بكثير من أمراض الكلى المزمنة.

الاضطرابات الهرمونية

يصاحب الكبد الدهني حالات مثل متلازمة تكيس المبايض وقصور الغدة الدرقية، يمكن أن تظهر أعراض مثل التعب غير المبرر أو ألم البطن الخفيف أو تغيرات الجلد قبل اكتشاف مشكلة في الكبد.

متى تطلب استشارة الطبيب؟

إرهاق مستمر أو تشوش ذهني.

انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

فقدان وزن غير مبرر، تورم، أو اصفرار الجلد أوالعينين.

هذه الأعراض تشير إلى تطور الكبد الدهني نحو التليف أو مضاعفاته، والتدخل المبكر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مسار المرض.