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منها صحة العين.. لن تتوقع تناول هذه الثمرة الخضراء على صحة جسمك

12:00 م الخميس 31 يوليو 2025

خضروات وفاكهة

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ثمرة الأفوكادو من أكثر الفواكه تميزًا بقيمتها الغذائية العالية، حيث تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة.

وتُعرف هذه الثمرة الغنية بالدهون الصحية بأنها "الكنز الأخضر" في عالم التغذية، لما تحتويه من عناصر مهمة مثل الفيتامينات، المعادن، الألياف، ومضادات الأكسدة.

يساعد تناول الأفوكادو بانتظام في دعم العديد من وظائف الجسم الحيوية، بدءًا من صحة القلب وحتى توازن مستويات السكر في الدم.

في التقرير التالي، نتعرف على 3 فوائد رئيسية لتناول الأفوكادو على صحة الجسم، وفق موقع "ويب ميد".

تعزيز صحة القلب

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة (مثل حمض الأوليك)، والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم صحة العين

يحتوي الأفوكادو على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران مهمان لصحة العين، حيث يساهمان في الوقاية من أمراض مثل التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

تنظيم مستوى السكر في الدم

رغم احتوائه على سعرات حرارية عالية، فإن الأفوكادو منخفض في الكربوهيدرات وغني بالألياف، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ثمرة الأفوكادو ثمرة الأفوكادو غنية بالدهون ثمرة الأفوكادو كنز أخضر الأفوكادو يدعم صحة القلب
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