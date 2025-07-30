كتبت- شيماء مرسي

الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تؤدي دورا حيويا تقوية عضلة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

وكشف موقع "webmd" عن 6 فواكه تحمي من ارتفاع الكوليسترول وضعف عضلة القلب.

الكرز

غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم "الأنثوسيانين" التي تساعد على حماية الأوعية الدموية وتقوية عضلة القلب وخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

التوت الأزرق

يحتوي على مضادات أكسدة وألياف والعديد من العناصر الغذائية المفيدة الأخرى، مما يسهم في تقليل الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب.

البرتقال

تحتوي هذه الفاكهة الحمضية على ألياف مضادة للكوليسترول والبوتاسيوم الذي يساعد على في التحكم في ضغط الدم وهو عامل مهم لتقوية عضلة القلب.

التفاح

مفيد لصحة القلب ويساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والالتهابات، وذلك بفضل محتواه على مركب البوليفينولات.

الموز

يحتوي الموز على الألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، وكلها تدعم صحة القلب وتخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع الكوليسترول.

المانجو

تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تسهم في الحفاظ على تدفق الدم الصحي واسترخاء الأوعية الدموية وتقوية القلب وخفض الكوليسترول.