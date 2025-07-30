هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي والقهوة بعد الطعام

كتب: محمود عبده

أصدر المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) بالتعاون مع المعهد الوطني للتغذية (NIN)، 17 دليلا غذائيا جديدا يشجع على تبني أنماط غذائية صحية ومتوازنة، مع تسليط الضوء على أهمية الاعتدال في استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل الشاي والقهوة.

وبحسب ما نقله موقع NDTV، أكدت التوصيات الجديدة ضرورة تنويع النظام الغذائي واتباع أسلوب حياة نشط، محذرة في الوقت ذاته من الآثار السلبية المحتملة للإفراط في تناول الشاي والقهوة.

الكافيين والاعتماد الفسيولوجي

وأشار خبراء ICMR إلى أن الشاي والقهوة يحتويان على مادة الكافيين، وهي مادة منبهة تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن تؤدي إلى نوع من "الاعتماد الفسيولوجي" لدى الأفراد، ما يستدعي الحذر في تناولها.

وسلطت الإرشادات الضوء على محتوى الكافيين في المشروبات الشائعة، حيث يحتوي كوب بساعة 150 مل من القهوة المخمرة على ما بين 80 إلى 120 ملجم من الكافيين، بينما تحتوي القهوة سريعة التحضير على 50 إلى 65 ملجم، أما الشاي فيتراوح محتواه بين 30 إلى 65 ملجم، كما أوصت بعدم تجاوز 300 ملجم من الكافيين يوميا.

وشددت التوصيات على تجنب شرب الشاي أو القهوة لمدة لا تقل عن ساعة قبل أو بعد الوجبات، وذلك لاحتوائهما على مادة "العفص" التي قد تعيق امتصاص الحديد في الجسم.

فهذه المادة ترتبط بالحديد الموجود في المعدة، ما قد يؤدي إلى ضعف امتصاصه وزيادة خطر الإصابة بنقص الحديد وفقر الدم.

كما حذر الباحثون من أن الإفراط في تناول القهوة قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، مما قد ينعكس سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية.

فوائد الشاي بدون حليب

ومن اللافت أن الإرشادات نوهت إلى الفوائد الصحية المحتملة لتناول الشاي دون حليب، حيث أشارت إلى دوره في تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل مرض الشريان التاجي وسرطان المعدة.

واختتمت التوصيات بالدعوة إلى اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالفواكه، الخضروات، اللحوم الخالية من الدهون، والمأكولات البحرية، مع تقنين استهلاك الدهون والزيوت والملح والسكر، في إطار سعي شامل لتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة.