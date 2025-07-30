جدري القرود.. الأعراض وطرق الوقاية بعد وفاة أول حالة

كتبت- أسماء مرسي:

أعلنت السلطات الصحية في غانا تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس جدري القرود، وسط ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات داخل البلاد، وفي القارة الإفريقية عموما.



في هذا السياق، إليكم أعراضه، طرق انتقاله، مضاعفاته، وكيفية الوقاية منه، وفقا لموقعي "medicalxpress" و"clevelandclinic".

ما هو فيروس جدري القرود؟

هو مرض فيروسي يسبب طفحا جلديا وأعراضا مشابهة للإنفلونزا، وينتشر بشكل متوطن في أجزاء من إفريقيا، لكنه قد يظهر في مناطق أخرى خلال موجات تفشي مفاجئة.



أعراض فيروس جدري القرود

طفح جلدي أو بثور أو تقرحات.

حمى وقشعريرة.

تضخم الغدد اللمفاوية.

صداع وآلام عضلية.

التعب.



شكل الطفح الجلدي لفيروس جدري القرود

يبدأ الطفح عادة على شكل نتوءات حمراء مسطحة، ثم تصبح مرتفعة وتتحول إلى بثور، ويمكن أن يظهر الطفح على الفم، الوجه، الأعضاء التناسلية، اليدين، القدمين أو الشرج.



كيف ينتقل فيروس جدري القرود؟

الملامسة المباشرة لجلد أو سوائل جسم المصاب.

اللعاب أو الرذاذ التنفسي.

مشاركة الأدوات الشخصية مثل الفراش والمناشف.

الاتصال الجنسي.

من الأم للجنين أثناء الحمل.

عبر الحيوانات المصابة، عن طريق العض أو تناول لحومها.



مضاعفات فيروس جدري القرود

عدوى بكتيرية ثانوية وتعفن الدم.

فقدان البصر "عند إصابة العين".

التهاب عضلة القلب أو الدماغ.

التهاب رئوي.

صعوبة تنفس حادة.

ندوب وتشوهات جلدية.



طرق الوقاية من فيروس جدري القرود

الحصول على اللقاح خاصة للفئات الأكثر عرضة.

تجنب الاتصال المباشر مع المصابين أو أغراضهم الشخصية.

غسل اليدين بانتظام.

ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو المصابة.

طهي اللحوم جيدا وعدم تناول لحوم حيوانات غير مضمونة.