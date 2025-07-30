تصبح مميتة.. احذر علامة خفية تكشف مشكلة في القلب

كتب – سيد متولي

يُشخَّص حوالي 1500 شخص بالتهاب الشغاف سنويًا، وتنطوي هذه الحالة النادرة على عدوى في بطانة حجرات القلب وصماماته، ما يُلحق الضرر بالقلب وقد يكون مميتًا، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية .

ويعد التشخيص والعلاج المبكران أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من المضاعفات المميتة، ولكن قد تبدو العديد من علامات التحذير غير مرتبطة إطلاقًا بمشاكل القلب، ومن هذه المؤشرات تغير لون أظافرك، بحسب صحيفة إكسبريس.

وتصف مؤسسة القلب البريطانية هذه الأعراض بأنها "خطوط داكنة غير عادية تحت الأظافر"، وتُعرف أيضًا باسم نزيف الشظايا، وتظهر على شكل خطوط بنية محمرّة تمتد على طول اتجاه نمو الظفر، وتحدث عندما تُلحق جلطات دموية دقيقة الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة تحت الظفر.

يمكن أن تسبب الصدمة الجسدية، مثل ارتطام الظفر بالخطأ، هذه الحالة أيضًا، إلى جانب حالات مثل داء السكري أو بعض الأدوية، بما في ذلك الأسبرين، التي قد تسبب الجلطات، مع ذلك، إذا تكرر هذا النمط في عدة أظافر دون إصابة أو أي محفزات واضحة أخرى، يُنصح باستشارة طبيب.

علامات التهاب الشغاف

تشمل العلامات المرئية الأخرى لالتهاب الشغاف ما يلي:

بقع صغيرة داكنة اللون على الجلد

ظهور كتل حمراء على الأصابع أو أصابع القدم تحديدا وقد تكون مؤلمة

بشرة شاحبة.

قد يكون من الصعب اكتشاف الأعراض الأكثر شيوعًا، إذ قد تُشبه أعراضًا بسيطة كالإنفلونزا، كما يمكن أن تتطور الحالة على مدار أسابيع أو أشهر، ما يزيد من صعوبة اكتشافها، وقد تبدأ الأعراض لدى بعض الأفراد فجأة.

التهاب الشغاف قد يكون مميتا

وحثّت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) على: "قد يكون التهاب الشغاف المعدي مميتا إذا تُرك دون علاج، لذلك، يُعدّ الكشف المبكر والمعالجة السريعة أمرًا بالغ الأهمية، يجب عليك الاتصال بطبيب في أقرب وقت ممكن إذا لاحظت الأعراض المذكورة أعلاه".

علاج التهاب الشغاف

ويمكن عادةً علاج التهاب الشغاف بالمضادات الحيوية والإشراف عليه من خلال زيارات الطبيب الروتينية وفحوصات الدم، وفي بعض الحالات، قد يكون التدخل الجراحي ضروريًا لإصلاح تلف القلب أو إزالة أي خراجات قد تكون تطورت.

إذا لم تُعالج العدوى وما ينتج عنها من تلف في القلب، فقد يؤدي ذلك إلى قصور القلب، كما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الوقاية من التهاب الشغاف

يمكن للأفراد أيضًا تقليل خطر الإصابة بالتهاب الشغاف بالحفاظ على النظافة الشخصية، وخاصة نظافة الفم والأسنان واليدين، هذا يقلل من احتمالية دخول البكتيريا إلى مجرى الدم عبر الفم أو الجلد نتيجةً للعدوى في هذه المناطق.

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشغاف إذا كان لديك:

مرض صمام القلب

صمام قلب اصطناعي

كان لديك التهاب الشغاف من قبل

أمراض القلب الخلقية

اعتلال عضلة القلب الضخامي.