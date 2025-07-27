هذا ما يحدث لجسمك والسكري عند النوم أقل من 6 ساعات.. مفاجأة صادمة

هذا ما يحدث لجسمك والسكري عند النوم أقل من 6 ساعات

كتب: محمود عبده

في تحذير طبي يعكس خطورة الإهمال في نمط النوم، كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أوبسالا السويدية أن النوم لأقل من ست ساعات يوميا يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حتى لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

ووفقا لما نشره موقع HealthDay، اعتمد فريق البحث على تحليل بيانات تعود إلى أكثر من 248 ألف شخص ضمن سجلات البنك الحيوي البريطاني، وتبين أن النوم لفترة تقل عن المدة الموصى بها – وهي من 7 إلى 8 ساعات – يؤدي إلى زيادة ملحوظة في احتمالات الإصابة بالسكري.

وبشكل أكثر تحديدا، أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون حوالي 5 ساعات في الليلة يواجهون خطرا أعلى بنسبة 16%، في حين أن من يحصلون على 3 إلى 4 ساعات فقط ترتفع لديهم نسبة الخطر إلى 41%، مقارنة بمن ينامون من 7 إلى 8 ساعات.

المثير للقلق أن الدراسة أكدت أن اتباع نظام غذائي صحي لا يعوض آثار قلة النوم، إذ لم تظهر أي فروق في معدلات الخطر لدى الأشخاص الذين ينامون فترات قصيرة، سواء كانوا يلتزمون بتغذية صحية أم لا.

ويشير الباحثون إلى أن النوم غير الكافي يؤثر سلبا على قدرة الجسم في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو ما يجعل من اضطرابات النوم عاملا مؤثرا في تطور الأمراض المزمنة مثل السكري، والسمنة، وأمراض القلب.

ينصح الأطباء بضرورة الحفاظ على نمط نوم منتظم يتراوح بين 7 إلى 8 ساعات ليلا، كأحد العوامل الأساسية في الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة العامة.