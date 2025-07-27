سبب وفاة هوجان.. 7علامات تكشف الإصابة بالسكتة القلبية

كتبت- أسماء مرسي:

توفي المصارع الشهير هالك هوجان، عن عمر ناهز 71 عاما، إثر إصابته بالسكتة القلبية.

في هذا الصدد، إليكم أعراض وأسباب ومضاعفات السكتة القلبية، وفقا لموقعي "healthline" و"clevelandclinic".

ما هي النوبة القلبية؟

السكتة القلبية، هي حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع أو ينقص تدفق الدم بشكل حاد إلى جزء من عضلة القلب، وتحدث بسبب انسداد في أحد الشرايين التاجية.

كما يؤدي نقص الأكسجين والمغذيات إلى موت خلايا عضلة القلب المتضررة. إذا لم يُستعد تدفق الدم بسرعة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف دائم في القلب أو الوفاة.

ماذا يحدث أثناء السكتة القلبية؟

عند حدوث السكتة القلبية، يتوقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، ما يؤدي إلى تلف أو موت هذا الجزء.

عندما يعجز هذا الجزء المتضرر عن ضخ الدم بفعالية، تتأثر وظيفة ضخ الدم الكلية للقلب، ما يؤدي إلى انخفاض أو توقف تدفق الدم إلى باقي أجزاء الجسم، وهي حالة مهددة للحياة.

أعراض السكتة القلبية

ألم الصدر.

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

الغثيان أو عدم الراحة في المعدة.

خفقان القلب.

القلق.

الشعور بالدوار أو الإغماء.

أسباب السكتة القلبية.. لماذا تحدث؟

تحدث السكتة القلبية بسبب انسداد في الأوعية الدموية التي تغذي القلب، والذي ينتج عن تراكم اللويحات (مادة دهنية) على جدران الشرايين، وهي عملية تُعرف باسم تصلب الشرايين.

عندما تتراكم اللويحات بكميات كبيرة في الشرايين التاجية، يُطلق على الحالة مرض الشريان التاجي.

في بعض الأحيان، تتمزق هذه اللويحات، ما يؤدي إلى تكون جلطة دموية تلتصق في مكان التمزق وتسد الشريان، حارمةً عضلة القلب من الدم.

أسباب نادرة للسكتة القلبية

نادرا ما تحدث النوبات القلبية دون تمزق اللويحات، وقد يكون ذلك بسبب تشنج الشريان التاجي، حالات طبية نادرة، صدمة، انسداد من مكان آخر بالجسم، اضطرابات الأكل، أو عيوب خلقية في الشرايين التاجية.

عوامل الخطر.. من هم الأكثر عرضة؟

العمر والجنس

يزداد الخطر مع التقدم في العمر "45 عامًا للذكور، 50 عامًا أو بعد انقطاع الطمث للإناث".

التاريخ العائلي لأمراض القلب

وجود أقارب من الدرجة الأولى عانوا من أمراض القلب في سن مبكرة يزيد من الخطر.

نمط الحياة غير الصحي

التدخين، سوء التغذية، قلة النشاط البدني، الإفراط في الكحول، وتعاطي المخدرات.

الحالات الصحية

مثل السكري، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، اضطرابات الأكل، أو تاريخ تسمم الحمل.

مضاعفات السكتة القلبية.. عواقب وخيمة

يمكن أن تؤدي النوبة القلبية إلى مضاعفات خطيرة، منها:

عدم انتظام ضربات القلب.

فشل القلب.

مشاكل في صمامات القلب.

السكتة الدماغية.

السكتة القلبية المفاجئة.

الاكتئاب والقلق.

صدمة قلبية.

مضاعفات ميكانيكية مثل تمزق عضلة القلب، خاصة عند تأخر العلاج.