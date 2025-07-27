وراء الكواليس.. ماذا يأكل المشاهير للحفاظ على جمالهم؟

كتبت- أسماء مرسي:

لا يقتصر تألق المشاهير على الأزياء والمظهر فقط، بل يشمل أيضا إلى أنماط حياتهم الصحية والأنظمة الغذائية التي يتبعونها للحفاظ على لياقتهم ومظهرهم المثالي.

فيما يلي، إليكم الأنظمة الغذائية التي يتبعها المشاهير حول العالم لخسارة الوزن، والوصول إلى قوام مثالي وحياة أكثر توازنا، وفقا لموقعي "soletreadmills" و"fitbudd".

جينيفر لوبيز

تعتمد الممثلة الأمريكية على نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات الخالية من الدهون "كالأسماك والبقوليات"، والحبوب الكاملة، مع التركيز على الترطيب، كما أنها تتبع الصيام المتقطع لحفاظ على النشاط والأيض.

جينيفر أنيستون

تحافظ على رشاقتها من خلال الدهون الصحية، مثل الأفوكادو، المكسرات، زيت الزيتون، والبروتينات النظيفة، بالإضافة إلى، شرب كميات كبيرة من الماء لتعزيز نضارة البشرة والطاقة.

كايلي جينر

كما تمزج الإعلامية الأمريكية كايلي جينربين تمارين القوة والكارديو الخفيف، وتلتزم بالتحكم في الحصص، وتفضّل الأطعمة الكاملة غير المصنعة، وتتناول مكملات الكولاجين والبيوتين لتعزيز جمال البشرة والشعر.

جيجي حديد

تعتمد عارضة الأزياء جيجي حديد على الكربوهيدرات الصحية كمصدر للطاقة، إلى جانب البروتينات الخالية من الدهون والخضراوات كأساس لوجباتها.

كيت ميدلتون

اتبعت "حمية دوكان" بعد الحمل، وهي غنية بالبروتين ومنخفضة الكربوهيدرات والدهون، وتساعد على خسارة الوزن بسرعة دون الحاجة لحساب السعرات.

كيم كارداشيان

تلتزم الإعلامية الأمريكة كيم كارديشان بـ"حمية أتكينز 40"، والتي تعتمد على تناول 40 جراما فقط من الكربوهيدرات يوميا، وتقلل السكر وتشرب كميات كبيرة من الماء لتحقيق نتائج ملحوظة في فقدان الوزن.

فيكتوريا بيكهام

بالنسبة لمصممة الأزياء والمغنية الإنجليزية فيكتوريا بيكهام، فهي تحافظ على نظام صارم منذ سنوات يشمل السمك، الأفوكادو، المكسرات، والخضراوات المطهية، مع التركيز على تحضير الوجبات للحفاظ على الاستمرارية.

ماجي كيو

تتبع الممثلة الأمريكية ماجي كيو نظاما غذائيا نباتيا بالكامل، يعتمد على الحبوب الكاملة، العدس، والخضراوات الورقية، وتستخدم مكملات لتعويض العناصر الأساسية مثل أوميجا 3.

أريانا جراندي

تتبع أيضا نظاما نباتيا يركز على النظام الياباني، الغني بالحبوب، التوت، المكسرات، والخضراوات، للمساعدة على تنظيم سكر الدم وتعزيز الصحة العامة.

بيلا حديد

رغم أنها لا تقيّد نفسها بحمية معينة، فإن نظامها الغذائي غني بالبروتين، منخفض الكربوهيدرات، ويحتوي على فواكه وخضروات غير نشوية.