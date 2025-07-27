تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول.. 10 أطعمة تخفض ضغط الدم

كتب: محمود عبده

مع تزايد انتشار أمراض القلب في أنحاء العالم، بات من الضروري الاهتمام بصحة القلب من خلال التغذية السليمة.

فالقلب هو المحرك الأساسي لجسم الإنسان، وتغذيته بالأطعمة الصحية تعزز قوته وتقيه من الأمراض، مما يساعد على استمرار نشاطه وحيويته.

وبحسب موقع Medical، إليك قائمة بأبرز الأطعمة التي تساعد في تقوية القلب بشكل طبيعي:

1. سمك السلمون

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتخفض ضغط الدم، مما يعزز صحة الشرايين والقلب، ويفضل اختيار السلمون البري للحصول على أعلى قيمة غذائية.

2. زيت الزيتون

مصدر رئيسي للدهون الأحادية غير المشبعة التي ترفع الكوليسترول الجيد وتخفض الضار، ويعد حجر الزاوية في النظام الغذائي المتوسطي المعروف بفوائده القلبية.

3. التوت

مليء بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويد التي تحارب الالتهاب وتحسن مستويات الكوليسترول وضغط الدم، ويمكن تناوله طازجا أو مضافا إلى العصائر والزبادي.

4. السبانخ

يحتوي على حمض الفوليك والبوتاسيوم الضروريين للتحكم في ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية، ويمكن تناوله نيئا أو مطهوا لتعظيم الفائدة.

5. العدس

مصدر ممتاز للألياف والبروتين النباتي، يساعد على خفض الكوليسترول ويعتبر بديلا صحيا للحوم الحمراء.

6. الثوم

يحتوي على الأليسين الذي يساعد في خفض ضغط الدم وارتخاء الأوعية الدموية، ويفضل تناوله طازجا لتحقيق أفضل الفوائد.

7. الطماطم

غنية بالليكوبين المضاد للأكسدة، خصوصا عند الطهي، مما يعزز صحة القلب ويقلل من عوامل الخطر.

8. التفاح

يحتوي على البوليفينول والألياف التي تخفض الالتهاب والكوليسترول، وينصح بتناوله مع القشرة للاستفادة القصوى.

9. البنجر

يحتوي على النترات التي ترفع من مستويات أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسعة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

10. العنب الأحمر

غني بالريسفيراترول والبوتاسيوم، ويساعد في تقليل الالتهابات وحماية القلب، وهو وجبة خفيفة طبيعية وسهلة التناول.