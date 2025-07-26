في الصيف بشرتك "تستغيث".. كيف تحميها من أضرار الحرارة؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع اشتداد حرارة الصيف وارتفاع نسبة الأشعّة فوق البنفسجية، تصبح البشرة عرضة للجفاف، الحروق، التقشير، وظهور البقع المبكرة.

في هذا التقرير، نعرض لكم 5 خطوات أساسية لحماية بشرتك خلال أشهر الحر، بطريقة سهلة وفعّالة، وفق "Verywell Health وTimes of India"

1استخدام واقٍ شمسٍ يوميًّا بدقة

احمي بشرتك باستخدام واقٍ شمسٍ واسع الطيف (يحمي من UVA وUVB) بحد أدنى SPF 30 طبّقيه قبل الخروج بـ15‑30 دقيقة وأعيدي تطبيقه كل ساعتين، وخاصةً بعد التعرّق أو السباحة.

اختر ملابس مناسبة تحمي الجلد من الحرارة

ارتدي ملابس خفيفة وطويلة مصنوعة من القطن أو الكتان لتمكين البشرة من "التنفس" وتقليل الاحتكاك.

ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية مانعة للأشعة يعزز الحماية خاصة لأذنك ورقبتك.

حافظي على ترطيب بشرتك وجسمك من الداخل والخارج

اشربي ما لا يقل عن 8-10 أكواب يوميًا من الماء وابتعدي عن المشروبات المسببة للجفاف كالكافيين.

تحتوي بشرتك على ماء، واستخدام مرطّب خفيف يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الجليسرين أو الصبار بعد الاستحمام يُبقِيها ناعمة ورطبة.

تجنّب ساعات الشمس القوية واستفد من الظل

ابتعدي عن التعرض لأشعة الشمس بين 10 صباحًا و4عصرًا، حيث تكون الأشعة أكثر قوة.

إذا اضطررت للخروج، ابحثي عن الظل أو استخدمي مظلة أو شمسية، وارتدي ملابس تغطي الجلد بالكامل.

تبّني روتينًا للعناية ببشرتك بعد التعرض للحرارة

بعد فترة الخروج أو التعرّق، انتعشي بماء بارد سريع أو رشّ مرطب مائي بارد.

استخدمي منظفات لطيفة وابتعدي عن الماء الساخن. في حال ظهور احمرار أو حساسية، جربي جلّ الصبار أو كالامين لتهدئة البشرة واستعادة الرطوبة.