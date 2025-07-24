تحذير للنساء.. 8 أعراض خفية لنقص الزنك

الزنك معدن حيوي يدعم العديد من وظائف الجسم، ولكن، هل تساءلت يمكن أن يؤثر نقصه على صحتك؟

تساقط الشعر وهشاشة الأظافر

إذا لاحظت تساقط الشعر أو تكسر الأظافر، فقد يكون السبب هو نقص الزنك، هذا المعدن ضروري لنمو الكيراتين الذي يتكون منه الشعر والأظافر، كما تظهر بقع بيضاء أو نتوءات على الأظافر، وفقا لموقع "Times of India".

تقلبات الحالة المزاجية

يمكن أن يؤثر نقص الزنك على كيمياء الدماغ وطريقة التعامل مع التوتر، ما يؤدي إلى عصبية غير مبررة، تقلبات مزاجية، أو حتى اكتئاب خفيف.

مشكلات جلدية مُزمنة

يؤدي الزنك دورًا في التئام الجروح والتحكم بالالتهابات، ونقصه يسبب حب الشباب المستعصي، بشرة متشققة، طفح جلدي شبيه بالإكزيما لا يستجيب للعلاجات المعتادة.

الإصابة بالمرض باستمرار

نقص هذا المعدن يؤدي إلى نزلات برد متكررة وبطء في شفاء الجروح، حيث تحتاجه خلايا الدم البيضاء لمكافحة العدوى.

فقدان وزن

إذا لاحظت تغيرات في الشهية أو انخفاضًا غير مبرر في الوزن، فقد يكون نقص الزنك السبب، حيث يرتبط بهرمونات الجوع والهضم، ما قد يؤثر على إشارات الشبع والشهية.

مشكلات في المعدة

يمكن أن يؤدي أيضا إلى مشكلات هضمية مثل الإسهال المتكرر، الانتفاخ، أو اضطراب المعدة العام.

التعب المستمر وضبابية الدماغ

نقص الزنك يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة والحدة الذهنية، ما يؤدي إلى شعور بالإرهاق أو الضبابية حتى مع النوم الكافي.

مشكلات الفم واللسان

قرح الفم التي لا تلتئم، حساسية اللثة، أو طبقة بيضاء على اللسان ترتبط بنقص الزنك، حيث يدعم إصلاح أنسجة الفم والتحكم بالبكتيريا.