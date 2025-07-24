ما تأثير تناول الكافيين أثناء ممارسة الرياضة؟

كشفت دراسة يابانية حديثة من جامعة تسوكوبا، نُشرت في مجلة "الطب والعلوم في الرياضة" عن تأثيرات تناول الكافيين أثناء التمارين الرياضية في الطقس الحار.

الكافيين قبل التمرين مقابل أثناءه

شملت الدراسة شبابا وشابات أصحاء مارسوا تمارين طويلة في حرارة مرتفعة، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: إحداهما تناولت الكافيين قبل التمرين، والأخرى تناولت جرعات معتدلة من الكافيين أثناء التمرين، وفقا لموقع "لينتا.رو".

النتائج وتأثير الكافيين

أوضحت النتائج أن تناول الكافيين قبل التمرين قد يزيد من الجهد التنفسي ويقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، في المقابل، أدى تناول الكافيين أثناء التمرين إلى ارتفاع تدريجي في مستوياته بالدم، ما ساعد المشاركين من الأداء لفترات أطول دون إرهاق.

كما لم تسجل هذه المجموعة ارتفاعًا في معدلات فرط التنفس أو انخفاضًا في تدفق الدم للدماغ،رغم زيادة العبء القلبي الوعائي وارتفاع درجة حرارة الجسم، وهو ما اعتبره الباحثون نتيجة طبيعية لتحسن الأداء.