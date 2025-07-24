ما أضرار الإفراط في غسل اليدين؟

أوضح الطبيب الروسي أندريه بوزدنياكوف أخصائي الأمراض المعدية أن الإفراط في غسل اليدين يؤدي إلى انخفاض مستوى الجلوبولين المناعي А وغيره من المواد الموجودة على سطح الجلد التي تحميه.

وتابع أن الغسل المفرط لليدين لا يقضي على البكتيريا الضارة فحسب، بل يزيل أيضًا البكتيريا الطبيعية (المترممة) الضرورية لصحة الجلد، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

ضرورة غسل اليدين دون إفراط

أكد "بوزدنياكوف" على أهمية غسل اليدين للوقاية من "أمراض الأيدي المتسخة" مثل التهابات الجهاز الهضمي والتنفسي. ومع ذلك، يشير إلى أن بعض الأشخاص يبالغون في الغسل، وقد يكون ذلك علامة على اضطراب الوسواس القهري.

وينصح بالاعتدال، والاكتفاء بغسل اليدين عند اتساخهما، ويفضل استخدام الصابون العادي.

أثر الغسل المفرط على حاجز الجلد

من جانبه، يضيف الدكتور ألكسندر بيكانوف، أخصائي الأمراض الجلدية الروسي، أن الجلد يمتلك حاجزًا دهنيًا وميكروبيومًا "مجموعة من البكتيريا والفيروسات والفطريات" تحافظ على توازنه وتحميه.

ويشير إلى أن الغسل المفرط يزيل هذا الحاجز والميكروبيوم بالكامل، ما يؤدي إلى جفاف الجلد وتقشره وصعوبة بقاء الميكروبيوم.

متى يصبح الغسل المفرط مشكلة؟

يوضح بيكانوف أن الغسل المستمر لا يضر الأشخاص ذوي البشرة العادية، لكنه يحذر من أن البشرة الجافة أو المتهيجة أو المصابة بأمراض جلدية مثل الأكزيما والصدفية قد تتفاقم حالتها بسبب الإفراط في الغسل.