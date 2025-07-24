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4 فوائد لتناول الموز على صحة الجسم

12:01 ص الخميس 24 يوليو 2025

فوائد الموز

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الموز ليس فقط فاكهة لذيذة وسهلة التناول، بل هو أيضًا مصدر غني بالفوائد الصحية التي تدعم الجسم والعقل.

سواء كنت رياضيًا، أو تبحث عن خيار صحي سريع، فإن تناول الموز بانتظام يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك.

4 فوائد رئيسية لتناول الموز على صحة الجسم وفق "هيلث لاين".

يعزز طاقة الجسم فورا

الموز غني بالكربوهيدرات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة.

لذلك، يُعد خيارًا مثاليًا قبل التمرين أو خلال ساعات اليوم المزدحمة.

يدعم صحة القلب

بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، يساعد الموز في تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على انتظام نبضات القلب، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يساعد في تحسين الهضم

الموز يحتوي على ألياف قابلة للذوبان مثل "البكتين"، والتي تساهم في تحسين حركة الأمعاء، وتخفيف أعراض الإمساك، كما يساعد في تهدئة المعدة عند الشعور بالحموضة أو التلبّك المعوي.

يحسّن المزاج ويقلل التوتر

الموز يحتوي على مادة "التريبتوفان"، وهي حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية لتحسين المزاج وتقليل القلق.

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