تسبب مرض السكري.. أطعمة ومشروبات احذر تناولها قبل النوم مباشرا

كتبت- أسماء العمدة:

حذر الدكتور معتز القيعي من تناول بعض الأطعمة والمشروبات قبل النوم مباشرة، لأنها قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، أو تزيد من اليقظة، أو تؤثر على جودة النوم بشكل عام.

1- الأطعمة الدسمة والدهنية

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، مثل الوجبات السريعة، الأطعمة المقلية، البيتزا، البرجر، واللحوم الدهنية، هذه الأطعمة تحتاج وقتًا طويلًا للهضم، مما يُرهق الجهاز الهضمي ويُسبب الشعور بالثقل والانتفاخ، وقد يؤدي إلى حرقة المعدة والارتجاع المريئي عند الاستلقاء، كما أنها قد تقلل من جودة النوم العميق.

2- الأطعمة الحارة

الفلفل الحار والبهارات القوية يمكن أن تسبب حرقة المعدة وعسر الهضم، وترفع درجة حرارة الجسم، مما يجعل النوم صعبًا وغير مريح.

3- الأطعمة الغنية بالسكريات والحلويات

وأكد الشوكولاتة، والكعك، والآيس كريم، والمعجنات، السكر يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، مما يعطي دفعة من الطاقة ثم يتبعه انخفاض حاد، وهذا قد يوقظك في منتصف الليل، الشوكولاتة الداكنة تحتوي أيضًا على الكافيين والثيوبرومين، وهما منبهان.

4- الأطعمة الحمضية

وأشار إلى أن الطماطم خاصة في الصلصات، والفواكه الحمضية البرتقال، الليمون، الجريب فروت، وصلصة الصويا، تزيد هذه الأطعمة من حموضة المعدة وقد تسبب حرقة وارتجاعًا، خاصة عند الاستلقاء.

5- الأطعمة الغنية بالألياف بكميات كبيرة

على الرغم من فوائد الألياف، فإن تناول كميات كبيرة منها (خاصة الخضروات النيئة مثل البروكلي والقرنبيط، أو الفواكه المجففة) قبل النوم مباشرة يمكن أن يسبب غازات وانتفاخًا وانزعاجًا في الجهاز الهضمي.

6- اللحوم المصنعة والمدخنة

مثل السلامي والمخللات والأجبان المعالجة، التي تحتوي على نسبة عالية من التيرامين، وهو حمض أميني يحفز الدماغ على إنتاج النورإيبينيفرين، وهي مادة محفزة قد تسبب الأرق.

7- الأطعمة المالحة

يمكن أن تسبب الجفاف وزيادة الحاجة للتبول ليلًا، مما يقطع دورة النوم. كما أنها تسبب الانتفاخ.

مشروبات احذر تناولها قبل النوم

- الكافيين

القهوة، الشاي الأسود والأخضر، مشروبات الطاقة، وبعض أنواع الصودا. الكافيين منبه قوي للجهاز العصبي، ويبقى في الجسم لعدة ساعات، مما يمنع الدخول في النوم العميق ويسبب الأرق. يُنصح بتجنب الكافيين قبل 6 ساعات على الأقل من النوم.

- المشروبات الغازية

تحتوي على الكافيين والسكر، مما يؤثر سلبًا على النوم.

- العصائر الحمضية

مثل عصير البرتقال أو الجريب فروت، يمكن أن تسبب حرقة في المعدة.

لماذا يجب تجنب هذه الأطعمة والمشروبات؟

اضطرابات الجهاز الهضمي

وأختتم القيعي حديثه:" الكثير من هذه الأطعمة تتطلب مجهودًا كبيرًا من الجهاز الهضمي، مما يبقيه نشطًا بدلًا من أن يدخل في وضع الراحة، وهذا يؤدي إلى عسر الهضم، حرقة المعدة، والارتجاع.

زيادة اليقظة

بعض المكونات (مثل الكافيين والتيرامين) تعمل كمنشطات للدماغ، مما يصعب عليك الاسترخاء والنوم.

تذبذب سكر الدم

الأطعمة الغنية بالسكر تسبب ارتفاعًا ثم انخفاضًا سريعًا في سكر الدم، مما قد يوقظك.

زيادة الوزن

تناول وجبات دسمة وعالية السعرات الحرارية قبل النوم مباشرة، عندما يكون معدل الأيض أقل، يمكن أن يساهم في زيادة تخزين الدهون في الجسم.