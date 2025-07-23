7 أطعمة طبيعية تساعدك على تنظيف جسمك من السموم

كتب: محمود عبده



في ظل اعتماد معظم الناس على الوجبات السريعة ونقص النشاط البدني، ترتفع نسبة تراكم السموم في الجسم يوما بعد يوم.



ورغم توفر عشرات الأدوية والمكملات التي يروج لها لتنظيف الجسم، يؤكد الخبراء أن الطعام الطبيعي يظل الخيار الأمثل والأكثر أمانا للحفاظ على صحة الجسم وتحفيز أعضائه الحيوية على العمل بكفاءة.



في هذا التقرير، نسلط الضوء على مجموعة من الأطعمة الطبيعية التي تساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة، وذلك وفقا لما نشره موقعي Economic Times و Health.com.



أطعمة طبيعية لتنقية الجسم من السموم:



- الثوم: يحتوي على الكبريت ومضادات الأكسدة التي تساعد على تحفيز إنزيمات الكبد، مما يعزز من قدرة الجسم على طرد السموم.



- الكركم: يحتوي على مركب الكركمين الذي يساهم في تحفيز الكبد على إنتاج العصارة الصفراوية اللازمة لهضم الدهون والتخلص من المواد السامة.



- الخضروات الصليبية: مثل البروكلي، القرنبيط، الكرنب، وبراعم بروكسل، وهي غنية بالألياف وتحتوي على مركبات تعزز المسارات الحيوية لتنقية الجسم، كما تحفز الكبد على تفكيك السموم وإخراجها.



- الجرجير: نبات غني بالمعادن ومضادات الأكسدة، ويساعد في تحييد السموم داخل الجسم، إلى جانب دعمه لصحة الكبد والكلى.



- الأفوكادو: يعد مصدرا ممتازا للدهون الصحية، كما يحتوي على الجلوتاثيون، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد الكبد في تكسير وإزالة المواد الضارة.



- البنجر: غني بمضادات الأكسدة وخاصة البيتالينز، ويسهم في تنقية الدم وتعزيز الدورة الدموية.



- الجوز: يحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تدعم وظائف الكبد وتساعد في إزالة السموم من الجسم.



فواكه تساعد على تنظيف الجسم من السموم:



- التوت الأزرق: غني بمركب الأنثوسيانين، الذي يساعد في مكافحة الالتهاب وتقوية الجهاز المناعي.



- العنب الأحمر: يحتوي على الريسفيراترول، وهو مركب يساعد الخلايا على التجدد ويحارب الإجهاد التأكسدي.



- البطيخ: يساهم في ترطيب الجسم، كما يدعم صحة الجهاز الهضمي والكلى ويساعد في طرد الفضلات.



- الرمان، التفاح، الليمون: تحتوي على مزيج من الألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة القولون وتدعم وظائف الكبد.