جمال شعبان يحذر من النوم بهذه الطريقة.. يصيبك بأمراض القلب

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من النوم لأكثر من 8 ساعات أو أقل من 5 ساعات، هذا التوازن الدقيق ضروري لضمان حصول القلب على الراحة الكافية دون التعرض لمخاطر الإفراط أو التفريط في النوم.

النوم يحمي من جلطات القلب

أوضح "شعبان" عبر منشور له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" أن النوم الصحي يؤدي دورا وقائيا مهما في الحماية من جلطات القلب.

على النقيض، تزيد قلة النوم بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، هذا الارتباط يؤكد أن النوم ليس مجرد رفاهية، بل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجيات الوقاية من أمراض القلب.

جودة النوم لا تقل أهمية عن كميته

لا يقتصر الأمر على عدد ساعات النوم فحسب، بل تشمل أهمية النوم الصحي إلى جودته.

أضاف "عميد معهد القلب الأسبق" أن النوم الصحي بالليل يعني النوم العميق غير المتقطع دون تقلب كثير، أو شخير مع تقطع في التنفس أثناء النوم.

القيلولة.. إضافة قيمة لصحة القلب

بالإضافة إلى النوم الليلي، يمكن أن تكون القيلولة القصيرة ذات قيمة مضافة لصحة القلب، ودعمت دراسة أوروبية حديثة هذا المفهوم، حيث تابعت أكثر من 340 ألف شخص لتأكيد فوائد القيلولة في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.