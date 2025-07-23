أعراض تكشف مرض القلب الغامض.. الدكتور حسام موافي يحذر

كتب: محمود عبده

في ظل تنوع الأمراض المزمنة وتعقيد أعراضها، قد يصاب بعض المرضى بمشكلات صحية لا يتم تشخيصها بدقة، ما يؤدي إلى استمرار المعاناة دون جدوى من العلاجات التقليدية.

ومن بين هذه المشكلات، يبرز مرض "هبوط الجانب الأيمن من القلب"، وهو من الأمراض غير المعروفة على نطاق واسع، رغم خطورته، خاصة لدى مرضى السكري.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال لقائه في برنامج "ربي زدني علما" على قناة صدى البلد، من هذا المرض الذي وصفه بـ"الخطير والمهمل"، مشيرا إلى أنه قد يصيب مريض السكري دون أن ينتبه له، ما يستوجب التوعية به وضرورة إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عنه.

وأوضح موافي أن من أبرز أعراض هبوط الجانب الأيمن من القلب تورم اليدين والقدمين، نتيجة احتباس السوائل، وهي من العلامات التي يجب عدم تجاهلها.

كما لفت إلى أن التورم قد يكون مؤشرا أيضا على نقص في بروتينات الدم الناتج عن خلل في وظائف الكبد أو الكلى، وهو ما يستدعي التشخيص الدقيق لتحديد السبب الحقيقي.

كيف يكتشف المرض؟

وبين موافي أن الاكتشاف المبكر للمرض ممكن من خلال الفحص الإكلينيكي باستخدام السماعة الطبية لمراقبة الأوردة في الرقبة، بالإضافة إلى إجراء أشعة الإيكو لتقييم وظائف القلب، مشددا على أن هذه الإجراءات ضرورية لتشخيص الحالة بدقة.

وحذر موافي من التسرع في ربط تورم الأطراف مباشرة بهبوط القلب، حيث توجد أسباب أخرى محتملة لهذه الأعراض، خصوصا عند مرضى السكري، مثل مشاكل الكلى والكبد أو تأثير بعض الأدوية، لذا من المهم الاعتماد على الفحوصات والتحاليل للوصول إلى تشخيص صحيح قبل البدء في أي علاج.