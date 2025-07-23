كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من فوائد القهوة الصحية العديدة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤثر سلبا على صحة القلب والكوليسترول.

القهوة والقلب

القهوة تحتوي على الكافيين وهو منبه يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مما يزيد من إفراز الأدرينالين ويجعل القلب ينقبض بقوة وسرعة أكبر.

وهذا يسبب سرعة نبضات القلب، خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين أو الذين يعانون من مشكلات قلبية.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في القهوة إلى عدم انتظام ضربات القلب أو الرجفان الأذيني، وفقا لموقع "هيلث لاين".

القهوة والكوليسترول

الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين وإعاقة تدفق الدم.

كما أن تصلب الشرايين يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أضرار أخرى لـ الإفراط في القهوة

-القلق.

-التوتر والعصبية.

-الأرق واضطرابات النوم.

-الصداع.

-الدوخة.

-رجفة اليدين أو العضلات.

-اضطراب المعدة.

-الغثيان والقيء.

-الإسهال.

-زيادة البول.