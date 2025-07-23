هل يمكن تجنب أضرار المشروبات الغازية؟

يغير استهلاك المشروبات الغازية، المضاف إليها السكر الأبيض، الحمض النووي لبكتيريا الأمعاء ويؤثر على جهاز المناعة لدى المضيف، والخبر السار أن هذه التأثيرات قابلة للعكس، وتعد بكتيريا الأمعاء أعضاء مهمة في المجتمع الميكروبي داخل جسم الإنسان، أي الميكروبيوم.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، هذه البكتيريا، التي تطورت مع البشر لأجيال، ضرورية جداً لصحة الإنسان بشكل عام ولتطور جهاز المناعة بشكل خاص، لدرجة أننا لا نستطيع العمل بدونها.

أهمية بكتريا الأمعاء

وركزت الدراسة على بكتيريا باكتيرويديز ثيتايوتاوميكرون، وهي عضو بارز في الأمعاء يساهم في منع التهاب الأمعاء، والحفاظ على طبقة المخاط المعوية، وحماية المضيف من غزو مسببات الأمراض.

ودرس الباحثون آثار تناول مكونات غذائية مختلفة على نمط انقلاب الحمض النووي لهذه البكتيريا، في المختبر، لدى الفئران والبشر.

انقلابات في الحمض النووي

واكتشف الباحثون أن استهلاك السكر الأبيض يسبب انقلابات في الحمض النووي (DNA) لدى هذه البكتيريا، ما يؤدي إلى تغيرات في المؤشرات الالتهابية للجهاز المناعي.

والخبر السار هو أن هذه التأثيرات قابلة للعكس، فبمجرد توقف الفئران عن تناول السكر الأبيض، عادت حالة انقلاب الحمض النووي البكتيري، وعاد الجهاز المناعي إلى طبيعته.